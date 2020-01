Plusieurs documentaires CNN quittant Netflix en février 2020

Quatre séries documentaires de CNN devraient quitter Netflix en février 2020. Les années 70, 80, 90 et 2000 devraient toutes quitter Netflix en février 2020.

Voici les quatre séries qui doivent expirer:

Les années soixante-dix (8 épisodes) – Regarde divers événements de la décennie, notamment Richard Nixon, la guerre du Vietnam, les cultes religieux et le terrorisme.Les années quatre-vingt (8 épisodes) – Couvre l’énorme révolution qui a eu lieu à la télévision, la présidence de Regan, le boom technologique et les conséquences de la guerre froide.Les années quatre-vingt-dix (8 épisodes) – La grande télévision et la musique de la décennie ainsi qu’une résidence de Bill Clinton à la Maison Blanche, l’effondrement de l’Union soviétique et l’O.J. Procès Simpson.Les années 2000 (8 épisodes) – Couvre le grand krach financier, la domination d’Apple dans la technologie, la guerre en Irak et «l’âge du platine» de la télévision.

Les années 2000 devraient quitter Netflix le 19 février 2020, tandis que les années 80, les années 90 et les années 70 devraient toutes quitter Netflix le 20 février 2020. Ce sera un mois difficile pour les séries documentaires comme certains des documentaires de Ken Burns qui a été diffusé sur PBS devrait également partir.

Seul Netflix aux États-Unis détient actuellement la série et devrait les voir partir.

Une fois que ces quatre documentaires auront quitté Netflix, il ne restera plus qu’un seul titre CNN sur Netflix, mais celui-ci devrait également quitter le moment venu. Nous parlons de Sex & Love Around the World présenté par Christiane Amanpour qui a une saison de streaming en ce moment. Netflix a également récemment perdu la bibliothèque BBC Earth et l’incroyable série documentaire CNN Anthony Bourdain Parts Unknown est également partie en décembre dernier.

Où les documentaires de CNN seront-ils diffusés ensuite?

Une fois que la série a quitté Netflix, elle est probablement liée au prochain service HBO Max. HBO Max est de Warner Media, qui possède CNN, c’est pourquoi il sera là-bas.

Nous avons d’autres suggestions à surveiller une fois que ces docuseries seront parties et que les deux sont des originaux de Netflix. Les films qui nous ont fait et les jouets qui nous ont faits sont tous les deux d’excellentes docuseries de nostalgie qui égratignent la même démangeaison.

Allez-vous manquer les rafles de la décennie de CNN après leur départ? Faites-nous savoir ci-dessous.