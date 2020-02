1/6

Plusieurs Latinos brilleront ce soir aux Oscars | AP

Plusieurs Latinos brilleront ce soir aux Oscars

Plusieurs Latinos brilleront ce soir aux Oscars

Plusieurs Latinos brilleront ce soir aux Oscars

Plusieurs Latinos brilleront ce soir aux Oscars

Plusieurs Latinos brilleront ce soir aux Oscars

Dimanche soir, plusieurs victoires semblent sûres lors de la remise des Oscars à Los Les anges.

Présence latina Vous vous sentirez également parmi les présentateurs de la soirée. Dans un gala qui pour la deuxième année consécutive n’aura pas d’hôte, la liste comprend Penelope Cruz, Salma Hayek, Oscar Isaac, Lin-Manuel Miranda et Anthony Ramos.

Aussi, parmi les interprètes des chansons nominés La Mexicaine Carmen Sarahí García Sáenz et l’Espagnole Gisela seront là. L’Académie des arts et des sciences du cinéma a annoncé cette semaine que les voix d’Elsa dans “Frozen 2” du Danemark, d’Allemagne, du Japon, d’Amérique latine, de Norvège, de Pologne, de Russie, d’Espagne et de Thaïlande accompagneront Idina Menzel et Aurora sur scène “pour une version inoubliable de “Into the Unknown” (intitulé en espagnol “Bien au-delà”) lors de la cérémonie.

Vous pouvez être intéressé Salma Hayek a défilé le bras de Luis Miguel aux Oscars

Un autre camouflet était Jennifer Lopez, qui n’a pas été nominée pour Oscar pour la meilleure actrice de soutien malgré les éloges qu’elle a reçus pour sa performance de danseuse nudiste dans «Hustlers» («Wall Street Scammers») et ses nominations aux Golden Globes et aux Spirit Awards for Independent Cinema.

En tête de liste, la bande guerrière de Sam Mendes de 1917 pourrait être profilée dans la meilleure catégorie de film tandis que Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt et Laura Dern doivent avoir leurs discours d’acceptation prêts pour les catégories d’acteur.

1917 est un film de guerre épique réalisé, co-écrit et produit par Sam Mendes en 2019. Le film met en vedette George MacKay et Dean-Charles Chapman, avec Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Claire Duburcq, Colin Firth et Benedict Cumberbatch dans les seconds rôles. Il est basé en partie sur un récit raconté à Mendes par son grand-père paternel, Alfred Mendes, et raconte l’histoire de deux jeunes soldats britanniques pendant la Première Guerre mondiale qui sont chargés de délivrer un message annulant une attaque vouée à l’échec peu de temps après l’allemand retraite sur la ligne Hindenburg lors de l’opération Alberich en 1917. Ce message est particulièrement important pour l’un des jeunes soldats, car son frère participe à l’attaque imminente. . . . . . . #oscars #oscar # oscars2020 #dolbytheatre #JoaquinPhoenix #jokerfilm #jojorabbit #joker #onceaponatimeinhollywood #bradpitt #leonardodicaprio #parasite #peterdinklage # 1917 #quentintarantino #academyawards #adamdriver #starwars #scarlettjohansson #disney #grrmartin #movies #Netflix #toystory #theirishman #chernobyl #breakingbad #eltonjohn

Une publication partagée des Oscars 2020 (@theoscarsworld) le 30 janvier 2020 à 9:54 PST

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Cependant, les paris pourraient également pencher vers d’autres productions, en particulier le thriller sud-coréen “Parasite” (“Parasites”) de Bong Joon Ho qui pourrait se lever avec le plus grand honneur et faire de l’histoire la première bande de langue non anglaise à le faire.

En outre, Netflix s’est démarqué dans le concours en remportant le plus grand nombre de nominations (24), apparemment le service de streaming prend le contrôle d’Hollywood.

Quant à la bande de “1917“dépeint la vie d’un couple de soldats britanniques envoyés pour délivrer un message urgent en territoire ennemi pendant la Première Guerre mondialeIl a remporté presque tous les honneurs qui précèdent l’Oscar et a été largement salué pour son exploit technique, donnant l’impression qu’il a été filmé dans une longue séquence plate.

D’un autre côté, l’un des films qui valait la palme d’or en 2019 dans le Festival de Cannes, en plus du premier film en langue étrangère à remporter la plus haute distinction aux SAG Awards de la Screen Actors Guild: meilleur casting.

# Oscars2020

Une publication partagée des Oscars 2020 (@theoscarsworld) le 21 janvier 2020 à 12:08 PST

De même, il est également nominé pour le meilleur long métrage international, une catégorie anciennement connue comme le meilleur film en langue étrangère dans laquelle «Dolor y gloria» concourt en espagnol Pedro Almodóvar.

Le film a fait l’acteur Antonio Banderas mérite sa première nomination aux Oscars, du meilleur acteur, pour sa représentation d’un réalisateur gay vieillissant qui flirte avec la drogue et doit confronter son passé tout en réfléchissant sur sa vie lors d’un long blocus créatif attribué à de multiples maladies .

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Aussi aussi le acteur il a reçu le prix du meilleur acteur Cannes obtention de la plus haute distinction, le Lion d’or, au Festival de Venise.

D’autres histoires débattues et au box-office proviennent de Todd Phillips sur l’origine du méchant comique “Joker“(” Joker “) qui arrive en tête de liste des nominés avec 11 mentions, tandis que” 1917 “,” The Irishman “et le conte de fées sur Los Angeles dans les années 60” Once Upon a Time … in Hollywood “( “Il était une fois à Hollywood”) Quentin Tarantino a suivi avec 10.

En plus d’autres nominés latino-américains, Rodrigo Prieto pour «L’Irlandais“(” L’Irlandais “) de Martin Scorsese, et des Argentins Pablo Helman, Leandro Estebecorena et Nelson Sepulveda-Fauser pour leurs effets visuels innovants pour rajeunir Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci dans la même épopée de la mafia.

Dans la catégorie du meilleur long métrage met en évidence l’espagnol Sergio Pablos qui concourt pour l’Oscar du film d’animation “Klaus», Une histoire sur l’origine du Père Noël réalisée pour Netflix par sa société The SPA Studios à Madrid, qui marque ses débuts de réalisateur et a reçu le BAFTA du cinéma britannique et l’Annie de l’animation.

Joyeux Noël (joyeuses fêtes)! Voici quelques fanart pour Klaus! C’est un film de Noël sans être trop ringard, et c’est aussi un bon film autonome, avec Noël même pas l’objectif principal. L’intrigue, le style artistique, les dessins de personnages, l’atmosphère, tout! Il n’y a rien que je n’aime pas, c’est très créatif (et enfin plus d’animation 2D!). Grimpé facilement à ma liste de favoris. J’ai dessiné mon personnage préféré, le personnage principal Jesper. J’ai également dessiné Márgu, un adorable personnage sami. J’adore la façon dont ces personnages ont interagi dans le film. J’aime vraiment comment cela s’est avéré! – #klaus #klausnetflix #jesperjohansen #klausmovie #jesper #margu #netflix #christmas #movie #fanart #cute #forest #winter #Nordic #sami #samipeople #folidays #snow #animation #art #artistsoninstagram #instaart #digitalart scandinavie # rouge # bleu # spastudios # santa # indigène

Un message partagé par Isabella G (@izzyg__art) le 24 décembre 2019 à 12:39 PST

Mayes C. Rubeo est récompensé par le prix du meilleur costume pour son travail pour «Jojo Rabbit», Et la Brésilienne Petra Costa dans la catégorie du meilleur long métrage documentaire pour« The Edge of Democracy »(« On the Edge of Democracy »)

(“Les deux pommes de terre”) “Les deux papes», Du Brésilien Fernando Meirelles, il a reçu trois nominations, dont deux pour ses principaux acteurs: Jonathan Pryce et Anthony Hopkins.

Bien qu’un record de 62 femmes (environ un tiers des candidats) soient nominées pour un Oscar cette année et les meilleurs candidats au cinéma comprennent “Petites femmes»(« Little Women ») de Greta Gerwig, l’académie n’a nominé que des hommes dans la catégorie du meilleur réalisateur pour la 87e fois. Gerwig, cependant, a été nominé pour le meilleur scénario adapté pour son interprétation du classique de Louisa May Alcott.

Vous pouvez également lire la cause controversée d’Hitler en 2020 pour le film nominé aux Oscars Jojo Rabbit

Donc, si vous ne voulez pas manquer la livraison de Oscars, dans sa 92e édition, la diffusion en direct se poursuit à 20h00 du Dolby Theatre de Los Angeles.

.