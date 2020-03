Plusieurs pays ont interdit la poursuite de Disney en raison du caractère LGBT

Avant sa sortie, beaucoup a été fait de Pixar En avant mettant en vedette le premier personnage ouvertement gay dans un film d’animation Disney. Ayant été mordu trop de fois auparavant, cependant, les gens savaient que cette représentation LGBTQ se limiterait à une brève ligne. Effectivement, maintenant que le film est sorti, nous savons que c’est le cas. Cependant, il suffit encore que le film soit interdit sur plusieurs marchés du Moyen-Orient.

Deadline rapporte que le Koweït, Oman, le Qatar et l’Arabie saoudite ont tous refusé de projeter le film familial fantastique, qui met en vedette Chris Pratt et Tom Holland en tant que paire de frères elfes, en réponse à l’inclusion d’un personnage lesbien. En revanche, Onward est toujours présenté dans d’autres territoires de la région, notamment à Bahreïn, au Liban et en Égypte.

Le moment LGBTQ en question se produit lorsque les personnages de Pratt et Holland, Ian et Barley Lightfoot, sont déguisés en copain de centaure de leur mère, l’agent Bronco, et font partie d’une conversation sur la parentalité avec quelques policières. Spectre, comme l’a exprimé Lena Waithe, commente: “Ce n’est pas facile d’être un nouveau parent – la fille de ma petite amie m’a fait arracher mes cheveux, d’accord?”

L’interdiction d’Onward au Moyen-Orient fait suite à l’arrivée censurée du film en Russie. Bien que le pays d’Europe de l’Est ne l’ait pas purement et simplement interdit, la traduction a supprimé toutes les références possibles à une relation homosexuelle, remplaçant le mot «petite amie» par le «partenaire» non sexiste et s’arrêtant également pour confirmer que Spectre était une femme.

Mettant également en vedette Julia Louis-Dreyfuss, Octavia Spencer et Mel Rodriguez, En avant ouvre à l’échelle nationale à partir d’aujourd’hui (le 6 mars) et est due à un montant brut de 45 à 50 millions de dollars sur son week-end d’ouverture – pas l’un des meilleurs de Pixar, mais toujours très respectable. Il a actuellement déjà gagné 2 millions de dollars grâce aux avant-premières de jeudi soir et, comme pour la plupart des efforts du studio, les critiques l’adorent. C’est juste dommage que certaines parties du monde ne puissent pas le voir.