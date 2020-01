Plusieurs spectacles National Geographic renouvelés pour 2020, y compris le Dr Pol, le Dr Oakley et le Dr K

National Geographic a renouvelé un certain nombre de ses émissions populaires, dont «Dr. Vétérinaire d’Oakley, Yukon »,« Dr K’s Exotic Animal ER »,« The Incredible Dr. Pol »,« Secrets of the Zoo »,« Secrets of the Zoo: Tampa »et« Savage Kingdom ».

Voici les détails de “The Wrap” sur tous les renouvellements de National Geographic avec leur date de retour pour la chaîne de télévision National Geographic:

“Dr. Vétérinaire d’Oakley, au Yukon »

Premières le samedi 21 mars, 8 / 7c; de Lucky Dog Productions; 8 épisodes d’une heure

Chaque jour est un nouveau défi pour la Dre Michelle Oakley, la seule vétérinaire de toutes les espèces sur des centaines de kilomètres au Yukon. Qu’il s’agisse de lutter contre le bison, de suivre un bouquetin dans les montagnes, de pratiquer une intervention chirurgicale sur un ours ou de braver des paysages gelés pour ramener le lynx dans la nature, le Dr Oakley fait tout ce qu’il faut pour garder les animaux à sa charge en sécurité et en bonne santé.

“Dr. K’s Exotic Animal ER “

Premières le dimanche 31 mai, 9 / 8c; de Remedy; 6 épisodes d’une heure

Les cas sont aussi sauvages et inattendus que les animaux qui passent par les portes. Dr. Susan Kelleher ‘Dr. K ’possède et exploite l’une des pratiques de soins aux animaux exotiques les plus fréquentées du sud de la Floride. Avec son personnel compétent et dévoué, elle traite un éventail dynamique de patients allant des chèvres aux singes, aux oiseaux, aux lapins, aux porcs, aux poissons et à tous les animaux imaginables entre les deux. «Tout sauf les chiens et les chats. Si ça passe par la porte, je vais le traiter »est la devise du Dr K!

“L’incroyable Dr. Pol”

Premières été 2020; de National Geographic Studios; 10 épisodes d’une heure

En cette saison fulgurante, les médecins sont partis pour les courses alors qu’ils passent des visites cliniques critiques aux appels d’urgence à la ferme. Attachez-vous pour une balade sauvage alors que l’équipage des Services vétérinaires Pol travaille 24h / 24 pour tirer les veaux, pousser les prolapsus et tenter de trier le chaos qui accompagne le territoire central du Michigan. Un appel arrive du bureau du shérif du comté d’Isabella après qu’un véhicule Beagle de quatre ans a été heurté par une voiture sans propriétaire en vue. Doc sort de la clinique pour sauver le chiot blessé, mais est-ce suffisant pour le remettre sur ses quatre pattes? Pendant ce temps, Charles et Beth accueillent leur paquet de joie, Abigail! La famille est sur la lune et absolument frappée par le nouvel ajout. Il est certain que ce sera une course folle dans cette saison mémorable, épuisant les abcès, se disputant les taureaux, câlinant les bébés.

«Les secrets du zoo»

Premières le dimanche 23 février, 9 / 8c; From Remedy; 6 épisodes d’une heure

La saison 2 revient avec un accès encore plus en coulisses à l’un des zoos les plus grands et les plus populaires du pays, le zoo et l’aquarium de Columbus. Avec 2000 employés, 10000 animaux, 6000 cas vétérinaires et plus de 100 naissances d’animaux chaque année, le zoo ouvre ses portes aux téléspectateurs et raconte les histoires dramatiques, réconfortantes et souvent hilarantes des animaux dont ils s’occupent. Il n’y a pas deux jours pareils au zoo car les vétérinaires et les gardiens disent au revoir à de vieux amis animaux et en accueillent de nouveaux. Et il n’y a jamais un moment ennuyeux lorsque vos patients vont de girafes enceintes et d’éléphants à un couguar avec un mal de dents et un ours paresseux avec un état mystérieux.

“Les secrets du zoo: Tampa”

Premières été 2020; de Remedy; 6 épisodes d’une heure

“Secrets of the Zoo: Tampa” embrasse le côté sauvage du Sunshine State. Avec une équipe de zoo stellaire consacrée à une distribution d’animaux exotiques, cette équipe dévouée s’occupe non seulement de sa propre famille de zoo, mais aussi de sauvetage et de réhabilitation d’animaux dans le besoin, y compris des oursons noirs orphelins, des panthères blessées, des lamantins, des loutres et des alligators.

«Royaume sauvage»

Série d’événements de trois semaines en avant-première à l’hiver 2020 – De Icon Films

Dans la suite épique de «Savage Kingdom» vient le drame de la vie réelle très attendu du cœur de Mombo, dans le nord du Botswana. Au lendemain tumultueux de la saison précédente, les rois reviennent pour purger le royaume des hyènes et reprendre le contrôle de leurs terres. Alors que les tables tournent, chaque joueur de ce grand jeu des trônes doit se battre non seulement pour survivre, mais pour défendre sa place légitime dans un royaume en mutation. Et comme de plus en plus de lions entrent sur ce champ de bataille sanglant pour se battre pour leur part du pouvoir, seuls les plus forts et les plus audacieux peuvent être victorieux. La guerre est le rythme cardiaque du «Royaume sauvage» et il ne peut y avoir qu’un seul dirigeant.

La majorité de ces émissions sont déjà disponibles sur Disney +, donc à moins que Disney ne change de stratégie et ne les ajoute bientôt, nous devrions nous attendre à ce qu’elles soient ajoutées à Disney + une fois qu’elles auront terminé leur première diffusion sur la chaîne de télévision National Geographic. Je m’attendrais également à ce que les autres spectacles soient éventuellement ajoutés également.

Quel spectacle avez-vous hâte de revenir?

