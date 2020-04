Podcasts, émissions de télévision et diffusions en direct de quarantaine provenant de Simon Pegg & Nick Frost, Amy Schumer, The Comedy Store & More – / Film

Avec tous les films traditionnels, émissions de télévision et diverses autres productions médiatiques actuellement fermés, les artistes prennent les choses en main en créant des projets dans le confort de leur foyer. Étant donné que les distributeurs ont besoin de nouveaux contenus pour pousser les consommateurs, beaucoup d’entre eux sont récupérés pour une consommation de masse, et nous avons une nouvelle gamme d’émissions de télévision, de diffusions en direct et de podcasts en cours de route mettant en vedette des goûts de Simon Pegg & Nick Frost, Amy Schumer, The Comedy Store, Cedric the Entertainer, et plus. Découvrez-les ci-dessous.

Légendes de la comédie en lock-out – Ce sont des conversations verrues et toutes enregistrées par les stars elles-mêmes depuis leurs maisons. Locked Together est notre tout nouveau podcast – et pour faire rire dans la vie de tout le monde, nous le proposons gratuitement. Inscrivez-vous pour écouter. pic.twitter.com/r1yyH7U7we – Audible UK (@audibleuk) 16 avril 2020

Un podcast audible rassemble de grands duos de comédie pour Locked Together

Deadline a des nouvelles d’Audible UK qui lance un nouveau podcast appelé Locked Together, qui rassemblera une série de duos de comédie bien connus du monde entier pour parler de la façon dont ils passent leur temps à être isolés chez eux.

Les duos de comédie inclus dans Locked Together incluent Simon Pegg et Nick Frost, Jimmy Carr et Katherine Ryan, Sarah Millican et Jason Manford, Jennifer Saunders et Dawn French, Sharon Horgan et Rob Delaney, Tez Ilyas et Sindhu Vee, et enfin, Paul Whitehouse et Harry Enfield. Tous les épisodes sont disponibles dès maintenant.

Audible utilise également le podcast pour soutenir une bonne cause en donnant des frais fixes à un organisme de bienfaisance différent pour chaque épisode de la série. Vous pouvez écouter chaque épisode gratuitement dès maintenant ici.

Amy Schumer obtient un spectacle de cuisine en quarantaine sur Food Network

Food Network ne laisse pas la pandémie les empêcher de lancer de nouveaux spectacles. Variety rapporte que la chaîne appartenant au réseau Discovery fait équipe avec un comédien Amy Schumer pour une série de cuisine de huit épisodes intitulée Amy Schumer apprend à cuisiner.

Au cas où le titre ne serait pas clair, la nouvelle série se concentrera sur Amy Schumer alors qu’elle apprend à cuisiner avec son mari, chef professionnel Chris Fischer. Cependant, apparemment Fischer fera la plupart de la cuisine tandis que Schumer offrira des commentaires colorés et mélanger des cocktails pour accompagner le repas.

Courtney White, président de Food Network, a déclaré:

«Amy et Chris donneront un regard sans précédent sur leur vie alors qu’ils sont mis en quarantaine dans leur maison. Tourné entièrement eux-mêmes, l’humour sans limites d’Amy et les compétences culinaires de Chris montrent aux téléspectateurs comment ils naviguent dans la vie à la maison en profitant de ces moments turbulents avec de bons rires et de la bonne nourriture. “

Pendant ce temps, Amy Schumer est heureuse d’utiliser aussi l’émission pour soutenir une bonne cause:

«Chris et moi sommes ravis de réaliser ce projet avec Food Network en combinant nos deux passions – pour Chris c’est cuisiner et pour moi, manger. Avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, nous sommes très reconnaissants de pouvoir partager une expérience divertissante et informative avec les téléspectateurs. Et il est plus important que jamais de veiller les uns sur les autres, alors Chris et moi allons faire des dons à des causes qui nous sont chères – le programme de la Coalition of Immokalee Workers ‘Fair Food et certaines organisations de lutte contre la violence domestique. »

Amy Schumer Learns to Cook fera ses débuts au printemps, mais il n’y a pas encore de date de sortie spécifique.

Le stand-up de diffusion en direct de The Comedy Store

Nous pourrions tous utiliser un bon rire en ce moment, et le célèbre lieu de Los Angeles The Comedy Store apportera quelques spectacles directement dans votre maison sur 21 avril à partir de 20h00 HNE / 17 h 00 TVP.

Deadline has word The Comedy Store organise une collecte de fonds en direct sur trois heures (même si elle est facturée comme un podcast) qui sera diffusée sur YouTube, Twitch et sur le site Web de la salle. Les recettes de l’émission seront versées au Comedy Store Family Fund, un organisme de bienfaisance qui fournira une assistance à tous les employés éligibles de Comedy Store. Les téléspectateurs pourront faire un don par SMS, qui sera expliqué lors de la vitrine.

La première heure sera animée par Whitney Cummings, rejoint par Chris D’Elia, Bobby Lee, Andrew Santino et Tim Dillon. La prochaine heure sera organisée par Tom Segura, accompagné par Joey Diaz, Bert Kreischer et Theo Von, et la dernière heure peut devenir un peu plus risquée avec Neal Brennan l’hébergement et l’exécution avec Bill Burr, Donnell Rawlings et un invité spécial sans nom.

Si vous ne pouvez pas regarder l’émission en direct, vous pourrez la regarder à la demande à une date ultérieure via la chaîne Comedy Store sur Apple TV, Amazon Fire, Roku et Xbox.

Cedric the Entertainer Hosting Quarantine Viral Video Showcase

Étant donné que beaucoup de gens ont beaucoup de temps libre lorsqu’ils sont coincés à la maison en auto-quarantaine, il semble y avoir encore plus de vidéos virales que d’habitude. Mais Internet se déplace à une vitesse vertigineuse, ce qui rend difficile de suivre. Heureusement, CBS et Cedric the Entertainer vous aidera à attraper ce que vous avez manqué.

CBS travaille sur une spéciale d’une heure appelée #Homevideos: un phénomène mondial, qui assemblera une série de vidéos à domicile virales mettant en vedette des moments humoristiques, réconfortants et inspirants de familles et d’amis à travers les États-Unis. Cedric the Entertainer animera la spéciale, qui devrait être diffusée au cours du mois de mai.

Pour chacune des vidéos sélectionnées pour le spectacle, CBS fera un don à une œuvre de bienfaisance qualifiée au choix des participants. Remarquez comment ils disent un organisme de bienfaisance admissible, donc ils ne sont pas obligés de faire un don à un organisme de bienfaisance qui pourrait être problématique. Après tout, il y a beaucoup de cinglés qui soutiennent des causes douteuses.

Jodi Roth, vice-président senior des spéciaux chez CBS, a proposé ceci dans un communiqué:

«Cette spéciale est une véritable célébration de l’esprit humain. L’ingéniosité et la créativité affichées dans ces vidéos sont impressionnantes, tout en mettant en évidence notre esprit et notre résilience en tant que communauté pendant ce moment unique dans le temps. Auparavant, il y avait un dicton: «Allez grand, ou rentrez chez vous». Avec #Homevideos: un phénomène mondial, vous n’avez plus à choisir, car cette émission est un exemple de ce qui se passe lorsque les gens rentrent chez eux, puis deviennent grands. Avec Cédric à la barre et la créativité engendrée par les événements actuels, cette spéciale sera une heure bienvenue de divertissement assis-relax-et-sourire, pour toute la famille. »

HBO Europe prévoit une série d’anthologie sur les coronavirus

Même si les téléspectateurs peuvent ne plus être intéressés à entendre parler du coronavirus, HBO Europe met en place une série d’anthologie appelée À la maison (En Casa) inspiré par la propagation de la pandémie à travers le continent. Deadline rapporte que cinq réalisateurs espagnols ont été alignés pour créer des histoires avec un iPhone et un équipement de production de base depuis leur domicile.

Leticia Dolera (Vie parfaite), Rodrigo Sorogoyen (Mère), Paula Ortiz (La mariée), Carlos Marqués-Marcet (Les jours à venir) et Elena Martín (Julia ist) sont les cinéastes à l’origine de la série, et ils utiliseront uniquement leurs maisons et les personnes qui s’y isolent pour raconter des histoires de 15 minutes. Il y aura une variété d’histoires, y compris des comédies romantiques, des drames et même de la fantaisie, toutes examinant la vie en quarantaine à la maison.

At Home (En Casa) sera lancé en Espagne dans un premier temps au cours des prochaines semaines, puis sera déployé à l’international.

