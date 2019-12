[Podcasts] Le Boo Crew enquête sur la musique True Crime de SKYND

SKYND a publié certaines des musiques et vidéos les plus intrigantes et troublantes de 2019. La mystérieuse collaboration entre la chanteuse et créatrice Skynd et son producteur tout aussi énigmatique, Père, son visage et son identité complètement obscurcis par un masque avec la bouche fermée, s'aventurent profondément dans l'obscurité de la dépravation humaine. Toutes les chansons qu'ils ont faites jusqu'à présent, sur leurs deux EP Chapitre 1 et Chapitre 2 s'inspire directement d'un vrai casier judiciaire. Ils ne le cachent pas non plus. Des titres comme Elisa Lam, Richard Ramirez et Jim Jones ont tous commencé à se révéler très jeune à Skynd par son amie imaginaire.

"J'avais 5 ans quand il m'a raconté pour la première fois l'histoire de Gary Heidnik." Heidnik était un violeur et kidnappeur en série qui a emprisonné six personnes dans son sous-sol à Philadelphie dans les années 80. Skynd a une piste explorant l'horrible épreuve en détail (impliquant des choses comme un tournevis et de la nourriture pour chiens) avec l'aide de Jonathan Davis de KORN, qui est lui-même fan du duo, et apparaît dans la vidéo.

L'un des nombreux cas qui fascine Skynd (également le sujet d'une chanson et de leur dernier clip vidéo ci-dessous) est celui de Katherine Night, qui a assassiné son partenaire et préparé son corps comme un festin pour le dîner de famille. Skynd est même allé jusqu'à se rendre en Australie pour une rencontre avec Katherine (qui n'a finalement pas eu lieu pour des raisons non divulguées), alors qu'elle purge une peine à perpétuité.

«J'ai juste tellement de questions. Quand vous lisez son histoire, elle a même écrit les noms (des enfants) sur de petits papiers. Je veux dire… POURQUOI? C’est quelque chose que je veux savoir. Pourquoi voulez-vous avoir un bon dîner en mangeant votre père (explétif). "

Skynd offre un contexte pour son art et son exploration choquants. «J'ai grandi avec ces histoires. J'avais l'impression que ces histoires étaient si lourdes pour moi et je ne savais pas comment les traiter. J'ai donc commencé à écrire ces histoires ou poèmes dans mon cahier et c'est ainsi que j'ai commencé à faire de la musique. C’est ainsi que j’ai commencé à garder cet animal intérieur que j’ai en moi… le mauvais côté de moi… apprivoisé par ma musique. »

Skynd et Father partagent également un processus créatif très unique une fois qu'ils entrent dans le studio et commencent leur voyage dans le terrier du lapin. «Parfois, les paroles ne sont même pas encore terminées. C’est juste le sentiment du crime dont je veux parler. Lorsque j'enquête sur ces crimes, j'ai un certain sentiment. J'ai cette sensation dans mon estomac. J'adore emmener ce sentiment en studio avec Père et le mettre dans la musique et il n'est qu'un génie quand il s'agit de comprendre ce que je ressens. " Elle donne un exemple de leur dernière chanson, "Katherine Night, elle souffre aussi de bipolaire, donc je peux vraiment comprendre ça." Ce sont ces détails du sujet que Skynd prend très au sérieux en ce qui concerne la construction mondiale de sa musique et de ses vidéos. «J'aime écrire tous leurs problèmes de santé mentale. Nous essayons de créer le son qui SONS comme étant bipolaire. Quand ils sont déprimés, nous essayons de leur donner une humeur vraiment déprimée. "

«Cela prend très longtemps car nous voulons que tous ces types de faits soient vraiment clairs. Nous voulons rester fidèles aux faits et à ce qui s'est réellement passé. Nous ne voulons pas trouver un mensonge ou quelque chose. Nous essayons donc même de faire entrer les sentiments dans l'ambiance musicale. »

Skynd révèle également qu'elle est une grande fan d'horreur. "Je pense que j'avais cinq ou six ans quand j'ai vu Le brillant et cela m'affectait vraiment parce que je suis devenu accro même quand j'étais enfant. J'avais vraiment peur et je me sentais vraiment courageuse d'avoir traversé le film! » Plus récemment, elle a été inspirée par des choses comme histoire d'horreur américaine et Mike Flanagan La hantise de Hill House. «Celui-là était vraiment bon. Quand je vois une série comme ça, j'ai mon petit carnet à côté de moi et j'écris tout ce que je veux avoir dans mes clips. »

Pour de nouvelles dates pour voir Skynd se produire en direct en 2020 (y compris une tournée avec Babymetal, des arrêts au Royaume-Uni et leur tout premier spectacle en Amérique du Nord à Epicenter 2020 avec Metallica, Deftones et plus) rendez-vous sur www.skynd-music.com. Découvrez leurs clips pour Elisa Lam et Katherine Knight ci-dessous et écoutez l'intégralité de la conversation avec Skynd sur The Boo Crew Episode 90!

