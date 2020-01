[Podcasts] SPIRITBOX utilise des enregistrements EVP pour créer un Metalcore effrayant avec The Boo Crew

SPIRITBOX sont un groupe fou qui fait du metalcore cinématographique qui sonne comme s’il avait été évoqué à partir d’un livre occulte.

Oui, leurs visuels sont fous aussi. J’ai même pensé que la vidéo de leur morceau Belcarra était maudite, car elle avait étrangement éteint tout mon studio à deux reprises en la regardant. Chanteur Courtney LaPlante dansant à mi-temps sur les corps (vraisemblablement) assassinés et / ou sacrifiés du compositeur en chef et multi instrumentiste, Mike Stringer et bassiste Bill Crook. Elle chante calmement, mais émet les sons d’un démon fraîchement invoqué.

Nous devions juste parler à ces gars.

Il se trouve qu’il y a plus au nom du groupe sous la surface, car ils ont en fait mêlé des enregistrements EVP (phénomènes vocaux électroniques) à travers leur musique déjà éthérée et terrifiante.

«(Une Spiritbox) n’est qu’un appareil qui balaye les fréquences radio extrêmement rapidement. Les chances de prendre une phrase complète ou une réponse directe ou quelque chose, vous penseriez être assez mince, mais cet appareil capte en fait des réponses intelligentes. Pour les gens qui y croient, c’est un appareil qui communique avec les morts “, explique Stringer.

La genèse de l’ensemble du projet est venue à la fin du groupe précédent de Courtney et Mike, l’acte hyper métal acrobatique, grossier et éclectique, une fois je me suis battu contre un ours, il y a plusieurs années.

«Nous devrions créer un nouveau groupe», se souvient Mike, «nous avons commencé à discuter d’idées et de tout. Le consensus général était, nous aimons le nom Spiritbox. Nous sommes absolument obsédés par les trucs paranormaux. Pourquoi ne pas faire presque, pas comme un concept record, mais pourquoi pas, pour au moins le premier truc, on peut faire une longue chanson. Nous pouvons avoir un bruit blanc vraiment constant. Une chose atmosphérique à se fondre avec les guitares en couches et les trucs ambiants. Ce genre de chose a évolué, nous appelons notre groupe Spiritbox .. et nous adorons ce genre de choses. Pourquoi pas, donnez-lui un tout autre élément, où nous combinons des enregistrements EVP capturés et qui peuvent presque être un thème. Si quelque chose de vraiment joli se passe, cela peut être en arrière-plan et vous ne le remarquez même pas. Quand quelque chose d’extrêmement lourd et laid se produit, de cette façon, c’est le contraste entre, vous ne savez pas à qui vous parlez … ça pourrait être quelque chose de très amical, ou quelque chose de très très négatif. “

Courtney souligne: «Nous avons la session Spiritbox qui se joue presque tout le temps que nous jouons aussi. Les gens ne le remarquent pas, mais ça sort de nos haut-parleurs tout le temps pendant que nos sets se produisent. Entre les deux pendant que nous réglons les guitares et tout ça. “

Etre affectée par la terreur par le son était quelque chose que Courtney se souvient d’avoir vécue dès l’âge de 13 ans.

«J’ai regardé l’Exorciste parce que mon père l’a regardé quand il était petit tout seul dans un sous-sol. Donc je me disais, eh bien je veux le regarder. J’ai dû l’éteindre et le regarder à nouveau pendant la journée parce que j’étais tellement dérangé. Toutes les images étranges, les sons étranges. Il y a comme des abeilles qui bourdonnent tout le temps en arrière-plan. Sur le plan sonore, il se passe beaucoup de choses étranges dans ce film. Beaucoup de tension bizarre. “

Spiritbox s’apprête à entamer sa première tournée, un voyage en Europe soutenant After The Burial. Un spectacle d’échauffement est prévu le 22 février dans leur ville natale de Victoria en Colombie-Britannique ainsi qu’un spectacle gratuit le 21 février à Vancouver. Billets et informations sur www.spiritboxband.com

Découvrez les vidéos de Belcarra et de leur dernier single Rule Of Nines après le saut. Et écoutez toute leur conversation sur Podcast The Boo Crew Épisode 94 où que vous obteniez vos podcasts!

Suivez Spiritbox sur:

Instagram: @spiritboxmusic

Twitter: @spiritboxband

Suivez The Boo Crew sur:

Instagram: @talesfromtheboocrew

Twitter: @talesfromtheboo