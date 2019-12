Pokémon Diamond and Pear présenterait des différences entre les sexes

Une nouvelle rumeur sur Pokémon a commencé à susciter l'intrigue chez les fans de la franchise, puisque tout semble indiquer que pour le lancement de l'édition de Pokémon Diamant et Poire de 2006, Game Freak avait prévu d'inclure quelques petites fonctionnalités dans son Pokémon, ce qui les aurait différenciées entre les sexes.

Filtration d'une énorme série de sprites bêta de Diamant et poire Il a été publié par le Dr Lava, et en eux, nous pouvons voir comment, par exemple, les versions masculine et féminine de Pikachu auraient été très, très différentes les unes des autres, avec une queue et des oreilles visiblement différentes. Les différences entre les deux versions du Pokémon de Diamant et poire Ils peuvent également être remarqués à travers leurs poses variées, bien que certains détails soient moins remarquables que dans d'autres, comme dans le cas de Bulbasaur qui sont plus subtils car ils n'ont qu'une petite différence dans leurs taches. Bien que dans le cas de Chimecho, on peut voir que si la femelle a des marques roses, celles du mâle sont jaunes.

Alors que nous devons prendre cette énorme fuite de contenu avec prudence, comme le souligne le Dr Lava, il serait trop irrationnel de considérer qu'une seule personne investirait beaucoup de temps et d'efforts. "Pour vous assurer que votre sprites faux match tout sprites beta Gen 4 actuellement connue ».

Voici quelques-uns des sprites betafiltrate Diamant et poire:

De plus, cette filtration correspond parfaitement à la description de Diamant et poire, paru en 2006 dans le magazine Corocoro, qui a sécurisé le Pokémon mâle et femelle ils se distingueraient les uns des autres, dans la plupart des cas.