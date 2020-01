‘Pokémon: Mewtwo Strikes Back-Evolution’ arrive sur Netflix à l’international en février 2020

L’une des plus grandes franchises de tous les temps obtient le traitement Netflix Original, car Pokémon: Mewtwo Strikes Back-Evolution arrivera sur Netflix exclusivement dans le monde entier. En arrivant en février, de nombreux fans, anciens et nouveaux, seront ravis de voir le dernier opus de la franchise Pokémon sur Netflix.

Pokémon: Mewtwo Strikes Back-Evolution est un film d’animation japonais CGI et un remake du tout premier film de la franchise Pokémon. 22e film de la franchise, il arrivera sur Netflix en tant qu’original, après avoir été autorisé par Netflix exclusivement.

Quand Pokémon: Mewtwo Strikes Back-Evolution arrive-t-il sur Netflix?

Pour célébrer la journée Pokémon, Pokémon: Mewtwo Strikes Back-Evolution sera disponible en streaming sur 27 février 2020.

Est-ce que Pokémon: Mewtwo Strikes Back-Evolution sera disponible en streaming dans ma région?

Les seules régions où Pokémon: Mewtwo Strikes Back-Evolution ne sera pas disponible en streaming sont le Japon et la Corée du Sud. Le remake de CGI a été présenté au Japon, avec une sortie en salle.

Netflix a autorisé le film pour la sortie internationale, donc les fans de Pokemon avec un abonnement Netflix peuvent se connecter dans le monde entier.

Quelle est l’intrigue de Pokémon: Mewtwo Strikes Back-Evolution?

L’intrigue est la même que le film Pokémon original:

Embauché par le chef de l’équipe Rocket Giovanni pour cloner le légendaire Pokémon Mew, le Dr Fuji crée l’être sensible Mewtwo. Irrité par son objectif d’être rien de plus qu’une arme, Mewtwo s’échappe de l’installation et se prépare à défier ses prouesses contre les plus grands dresseurs de Pokémon du monde. Invitant des entraîneurs de partout, Ash, Brock et Misty se retrouvent dans le plan légendaire de Pokémon pour reconstruire le monde.

Pourquoi le film est-il animé par CGI?

Il y a 21 ans entre le tout premier film Pokémon et le 22e épisode de la franchise. On ne sait pas pourquoi le film a été animé pour CGI, mais c’est probablement une vitrine de l’évolution de la franchise et de l’animation.

Pokémon: Mewtwo Strikes Back-Evolution est le premier titre Pokémon à être entièrement animé dans CGI. C’est peut-être la façon dont les franchises testent les eaux pour voir comment le public réagit à CGI, surtout s’il envisage d’en utiliser davantage pour de futurs projets.

Quelle est la durée d’exécution de Pokémon: Mewtwo Strikes Back-Evolution?

Le film a une durée totale de 98 minutes,

Pour tous les parents concernés qui n’ont jamais montré de Pokémon à leurs enfants auparavant, le film est classé PG.

Peut-on s’attendre à voir plus de titres Pokémon sur Netflix?

Netflix reçoit en continu la dernière série télévisée Pokémon, bien qu’un certain temps après sa diffusion. Si le lancement de Pokémon: Mewtwo Strikes Back-Evolution réussit sur Netflix, nous espérons que nous pourrons voir plus de Pokémon à l’avenir.

Êtes-vous ravi de la sortie de Pokémon: Mewtwo Strikes Back-Evolution? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!