Pokémon sort ses films classiques entièrement gratuits et en latin espagnol

Pokémon TV est complètement gratuit et légal certains des films de franchise les plus appréciés des fans. En plus des classiques comme Mewtwo vs. Mew (film qui vient de recevoir une terrible adaptation sur Netlflix), vous pouvez trouver jusqu’à cinq films entièrement gratuits, légaux et surtout, avec le dub latin dont nous nous souvenons tous et que nous voulons.

Pour accéder aux films Pokémon gratuits allez sur le site de Pokémon TV. Vous pouvez y accéder depuis votre PC, votre smartphone et vous pouvez même connecter votre Chromecast pour en profiter depuis votre téléviseur. Immédiatement en entrant sur le site, vous verrez le catalogue de cinq films Pokémon qui incluent les classiques suivants:

Mewtwo vs. Mew

Pokémon 2: Le pouvoir d’un

Pokémon 3: Le sort inconnu

Pokémon: Lucario et le mystère de Mew

Pokémon Ranger et le Temple de la mer

C’est vrai, vous n’avez pas besoin de créer un compte gratuit pour accéder à ces films gratuits, car ils sont disponibles pour toute personne qui accède au site Web Pokémon TV. La page détecte automatiquement votre emplacement et votre pays, elle vous présente donc les films avec le doublage latin classique.

En outre, The Pokémon Company prévoit de continuer à ajouter de nouveaux contenus audiovisuels liés à la franchise bien-aimée, et déclare que ajoutera deux nouveaux films gratuits chaque semaine. Bien sûr, si vous prenez tous les films, n’oubliez pas que l’idéal est de le faire à partir de nos propres maisons en cette période de distanciation sociale causée par le coronavirus.

Quels autres films Pokémon classiques aimeriez-vous revoir? Dites-le nous dans les commentaires.

.