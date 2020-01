Pokémon Sword and Shield obtiendra de nouvelles formes et Pokémon

Pokémon Sword and Shield se développera de manière importante lorsque The Isle of Armor et The Crown Tundra, les premiers DLC Sword and Shield présentés aujourd’hui lors d’un Nintendo Direct, seront publiés cette année. Le nouveau pass d’extension Épée et Bouclier comprendra de nouvelles zones, de nouveaux personnages mais le plus important de tous, il comprendra également de nouveaux Pokémon, de nouvelles formes galariennes et de nouveaux Pokémon légendaires. Sans oublier que nous verrons également de nouvelles formes Gigantamax et l’inclusion de plus de 200 anciens Pokémon. C’est ce que j’appelle une expansion.

Plus précisément, l’île d’Armure aussi Il apportera avec lui un nouveau dojo, un mentor nommé Mustard et comprendra un nouveau Pokémon de type combat appelé Kubfu, qui évolue en Urshifu; tandis que Crown Tundra sera un pass d’extension plus axé sur l’exploration et le mode coopératif en plus de cela, bien sûr, présentera également de nouveaux Pokémon et encore plus de tenues disponibles.

Certains des Pokémon légendaires que les joueurs peuvent trouver sont Mewtwo, Kyogre, Groudon, Zekrom et Reshiram, tandis que les oiseaux légendaires Articuno, Zapdos et Moltres obtiendront de nouvelles formes galariennes. Bien sûr, Gigantamax de Venusaur et Blastoise étaient parmi les inclusions les plus surprenantes, étant donné que les fans de la franchise étaient initialement contrariés que Game Freak ait donné plus de pertinence à Charizard, mais ils sont déjà là et ils ont l’air très, très puissants. De plus, vous serez heureux de savoir que dans Isle of Armor, vous trouverez une nouvelle version galarienne de Slowpoke appelée Galarian Slowking.

Voici quelques-unes des nouvelles acquisitions de Sword and Shield:

L’Isle of Armor sortira en juin de cette année, tandis que The Crown Tundra jusqu’à l’automne. Les deux seront au prix de 29,99 $.

