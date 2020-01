«Le temps de la remise» est de retour ce mercredi avec un nouvel accès aux heures de grande écoute présenté par Núria Marín, juste avant la diffusion de la série «Le peuple», et dans cette émission le candidat a été enregistré avec moins de votes qui figurait sur la liste des nominés

Pol Badía, sauvé à nouveau de la nomination dans «Le temps de la remise»

À la surprise générale, l’un des pourcentages des quatre candidats avait plus de 90% des voix, tandis que le second avait un peu plus de 8% et le troisième n’avait que 0,2% et le quatrième avec 0,1%, qui s’est avéré être celui de Pol Badía, également sauvé de la dernière nomination.

Après ce salut du public, Anabel Pantoja, Dinio García et Estela Grande sont les candidats qui restent menacés d’expulsion, donc l’un d’eux finira par quitter la maison dimanche prochain, 2 février, lors du gala présenté par Jorge Javier Vázquez.

Vous n’aurez qu’à attendre quelques jours pour savoir qui est la personne qui récolte un pourcentage si élevé de votes négatifs, qu’ils mettront fin à leur concours et qu’ils ont tous les deux halluciné les candidats lorsqu’ils voient les tableaux avec les votes, ou si au contraire ce pourcentage peut varier au fil des jours et voir comment se produit un sorpasso, comme cela s’est produit à de précédentes occasions.

.