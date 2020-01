Pol Badía, sauvé de la nomination dans «Le temps de la remise»

Le nouveau format «Le temps de la remise» continue son chemin dans Telecinco, et après l’expulsion d’Antonio David Flores comme premier concurrent, et l’abandon d’Adara Molinero, maintenant Hugo Castejón, Anabel Pantoja, Pol Badía et Nuria Martínez risquaient de quitter la maison Après avoir été nommé par leurs pairs.

Pol Badía, sauvé de «l’heure de la remise»

Maintenant, lors de la diffusion de «More discount time», la prime time d’accès présentée par Núria Marín mercredi avant la diffusion de «El pueblo», la chaîne a sauvé le candidat le moins voté par le public, qui s’est avéré être Pol Badía, ancien concurrent de «Big Brother 17».

Anabel Pantoja expulsée?

Après ce salut, c’est Hugo, Anabel et Nuria qui risquent de quitter la maison, bien que l’un d’eux ait plus de possibilités de rester dans la maison, car il n’avait que 1,3% des voix. Les autres ont été répartis entre le premier et le deuxième candidat, le premier avec plus de 55% des voix et l’autre avec un peu moins de 48%.

Selon la propre nièce de la chanteuse Isabel Pantoja, elle croit qu’elle sera la nouvelle expulsée de la réalité de la coexistence, estimant également que Hugo Castejón est le concurrent qui est en dessous d’elle. Les prévisions du collaborateur de «Save Me» seront-elles remplies?

