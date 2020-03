Polémique pour la fin d’un personnage de Greys Anatomy, colère des fans sur les réseaux sociaux

Polémique pour la fin d’un personnage de Greys Anatomy, colère des fans des réseaux sociaux | INSTAGRAM

Les producteurs de la série “Grays Anatomy” ont dérangé leurs propres fans, car il a été annoncé la démission d’un des personnages qui, depuis le début de la série, a été un élément fondamental pour le développement de la plupart des situations , en déjà 16 saisons.

L’acteur qui quitte la série est Justin Chambers, qui joue le rôle d’Alex Karev, ce qui a déclenché l’agacement de presque tous les fans sur les réseaux sociaux.

Cela a été annoncé sur les réseaux sociaux, à la fois l’acteur et la série. Le message ne révèle pas les raisons pour lesquelles il quitte le casting de la série, mais il a montré sa grande gratitude à ses fidèles fans qui l’accompagnaient depuis le début de l’intrigue et sa grande douleur pour avoir quitté son personnage bien-aimé.

“Il n’y a pas de bon moment pour dire au revoir à un spectacle et à un personnage qui ont défini une grande partie de ma vie au cours des 15 dernières années”, a-t-il déclaré. “Cependant, depuis un certain temps maintenant, j’espère diversifier mes rôles d’acteur et mes choix de carrière. Alors que j’avance et que je suis béni par ma femme et mes cinq merveilleux enfants, c’est maintenant ce moment”, a écrit l’acteur.

“Alors que je quitte Grey’s Anatomy, je tiens à remercier la famille ABC, Shonda Rimes, les membres originaux de la distribution Ellen Pompeo, Chandra Wilson et James Pickens, et le reste de la distribution et de l’équipe incroyables, passées et présentes, et, bien sûr, , fans d’un voyage extraordinaire “, a-t-il conclu dans son communiqué.

Le départ du médecin bien-aimé Alex Karev n’a pas eu d’adieu officiel dans les épisodes de la série, depuis que Chambers a enregistré ses derniers chapitres en novembre 2019, ou pour cette raison, ses fans ont été très en colère et se sont plaints tellement qu’ils l’ont fait tendance. Même ceux qui ne connaissaient pas la série sont très contrariés par la décision de “Greys Anatomy”.

COMMENT LE PERSONNAGE PEUT-IL ÊTRE DÉTRUIT AVEC UNE MEILLEURE ÉVOLUTION DE LA SÉRIE APRÈS 16 SAISONS, JE NE PEUX PAS ÊTRE LE PLUS PRÉFÉRÉ MILLE FOIS QUI AURAIT ÉTÉ TUÉ # GreysAnatomy16 pic.twitter.com/DnvSG7YLqm

– ainhoa ​​ (@_indigay)

6 mars 2020

Il faut se rappeler que le 26 septembre 2019, la 16e saison attendue de Grey’s Anatomy est arrivée. Il y a déjà 16 livraisons consécutives, voyant tout ce qui arrive à Meredith Gray.

