POLL: Quelle est la meilleure scène de Star Wars: Un nouvel espoir?

POLL: Quelle est la meilleure scène de Star Wars en 1977?

Les fans se refroidissant maintenant après la conclusion de la saga Skywalker avec décembre Star Wars: The Rise of Skywalker, ComingSoon.net demande aux lecteurs de se replonger dans le starter emblématique de la franchise de George Lucas Star Wars: Un nouvel espoir et voter sur la meilleure scène du film. Votez pour votre scène préférée des années 1977 Guerres des étoiles dans le sondage ci-dessous!

le Guerres des étoiles la franchise fonctionne depuis 43 ans, remontant jusqu’au premier versement Un nouvel espoir en 1977, qui a été suivie de deux suites très réussies L’empire contre-attaque et Le retour des Jedi avant de rester en sommeil pendant un peu plus de quinze ans. Il reprendra ensuite vie avec la trilogie préquelle à critiques mixtes de George Lucas, à partir de 1999 La menace fantôme suivi par celui de 2002 Attaque des clones et se terminant par La vengeance des Sith.

Après avoir été racheté à Lucas par Disney en 2012, Lucasfilm a ramené la franchise à la vie en 2015 avec le premier de sa trilogie suite le réveil de la force, qui a obtenu des critiques très positives de la part des critiques et du public et a marqué plus de 2 milliards de dollars au box-office, devenant ainsi le versement le plus rentable de la franchise. Il a été suivi par la controverse The Last Jedi en 2017 de Rian Johnson, puis le dernier épisode de la saga Skywalker en neuf films La montée de Skywalker le mois dernier, qui a également vu des critiques polarisées de la part des critiques et du public.

Après sa renaissance au cours de la dernière décennie, la franchise s’est également essayée à des spin-offs autonomes avec le succès acclamé 2016 Rogue One et l’histoire d’origine Han Solo Solo. Ce dernier a reçu des critiques généralement positives de la part des critiques, mais un accueil plus mitigé du public et a été une bombe au box-office, mettant en attente ou annulant toute autre retombée tandis que Lucasfilm réorganise la façon dont la série évoluera.