Polo G montre son bébé “Legend” avec un moment de papa fier sur IG

Baby Cap a même son propre IG!



Parfois, nous devons juste mettre en évidence les mignons rappeurs de merde sur le ‘Gram, et ça ne fait plus “awww” induire un peu comme montrer des bébés. Pour le rappeur de Chicago Polo G, il a décidé d’hier un moment “papa fier” hier en posant pour un film avec son nouveau-né Pickney Tremani Legend Bartlett.

Surnommé affectueusement «Baby Cap», une pièce de théâtre du nom de IG du rappeur Die A Legend, le jeune Tremani est l’image crachée de sa superstar pop dans ce beau moment capturé des deux. “Je t’aime avec tout mon cœur n’est pas sans doute [sic]”, Polo G a sous-titré le post avec (vu ci-dessus), donnant à tous les 2,8 millions de ses abonnés un regard sur celui qui perpétuera son héritage. Autant de personnes à travers le monde étreignent leurs enfants un peu plus fort après la tragique la mort de Kobe Bryant et de sa fille de 13 ans, Gianna, c’est vraiment un spectacle réconfortant de voir un gars comme Polo montrer de l’affection si ouvertement et avec amour pour son enfant. Bien que nous ayons vu le mouvement devenir viral avec le hashtag #GirlDad dans honneur de l’amour de Kobe pour sa famille toute fille, espérons que les papas de tous les enfants pourront partager leurs moments comme le fait Polo ici.

Regardez la nouvelle vidéo de Polo G pour “First Place” avec Lil Tjay ci-dessous, et suivez @officialbabycap pour égayer encore plus votre journée:

