Poncho de Nigris défie les coups de Gabo de Cartel de Santa

Poncho de Nigris défie les coups de Gabo de Santa Cartel. | Instagram

Poncho Nigris il est devenu une tendance à défier les coups Affiche du Père Noël Gabo dans les réseaux sociaux, ceci à travers un commentaire dans une vidéo que le musicien a partagé.

Gabo a mis en ligne une vidéo qu’il a intitulée “Le défi du bâton” sur son compte Instagram, où il a reçu la proposition agressive du conducteur.

Le défi supposé du bâton est de se déplacer de telle manière qu’un bâton en bois puisse être déplacé de différentes manières; Ce défi met en évidence la fexibilité de ceux qui le font et apparemment Gabo en a assez et lui a donné plus d’un million et demi de likes.

Cela peut vous intéresser: Alfredo Adame souligne qu’un homme célèbre a tenté de le maltraiter et a révélé son nom

Où puis-je obtenir ce m @ m4d4? Jjajajaj put4z0s ou quoi?, A écrit Nigris dans les commentaires.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Les internautes ont rapidement répondu au commentaire du chauffeur, certains disent qu’il ira en prison pour avoir frappé “les vieillards”.

Lire aussi: Cyber ​​serait le nouvel arbitre du combat d’Adame et Trejo

200 varos al poncho bien qu’il ira au bateau pour frapper les vieillards, a déclaré l’un des utilisateurs.

Beaucoup disent que probablement Poncho et Gabo pourraient devenir le nouveau Adame et Trejo, faisant référence au combat annoncé entre ces deux célébrités qui a été très médiatisé et pourtant il n’a jamais été mené.

.