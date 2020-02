Pop Insider Cover dévoile la figurine Baby Yoda de Hasbro

The Pop Insider a fait ses débuts le premier regard sur la figurine Baby Yoda de Hasbro de The Mandalorian sur sa couverture avant.

Depuis que Baby Yoda a été révélé sur The Mandalorian, les fans de Star Wars sont obsédés par le personnage charmant. Et il n’a pas fallu longtemps pour que la demande de jouets et de marchandises Baby Yoda attire clairement l’attention de Disney. Mais maintenant, le premier regard sur la figurine Baby Yoda de The Mandalorian a été révélé grâce à The Pop Insider.

The Pop Insider a révélé que Baby Yoda était en couverture de leur numéro d’hiver aux côtés de The Mandalorian, Din Djarin. L’image de couverture montre la figure du chasseur de primes jouant avec Baby Yoda, le jetant en l’air. Fait intéressant, la version de Din Djarin que la couverture utilise est celle avant qu’il n’obtienne son armure complète dans The Mandalorian, donc il y aura probablement une autre figure pour le héros. Jetez un œil à Baby Yoda sur la couverture de The Pop Insider ci-dessous.

Voici le synopsis officiel de The Mandalorian:

Après les histoires de Jango et Boba Fett, un autre guerrier émerge dans l’univers Star Wars. Le Mandalorien se situe après la chute de l’Empire et avant l’émergence du Premier Ordre. Nous suivons les péripéties d’un seul tireur dans les confins de la galaxie loin de l’autorité de la Nouvelle République.

Le Mandalorien met en vedette Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog et Nick Nolte. La série Star Wars a été écrite par Jon Favreau, qui sert également de producteur exécutif aux côtés de Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson. Karen Gilchrist est également à bord en tant que co-productrice exécutive.

Dave Filoni dirigera le premier épisode de The Mandalorian et d’autres épisodes seront dirigés par Thor: le réalisateur de Ragnarok Taika Waititi, la star de Jurassic World Bryce Dallas Howard, le réalisateur de Dope Rick Famuyiwa et la réalisatrice de Jessica Jones Deborah Chow.

Le Mandalorian est désormais disponible exclusivement sur Disney Plus.

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe d’origine

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant respectivement Superboy et Deathstroke, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

