Pop Smoke arrêté pour avoir transporté une Rolls-Royce volée

Pop Smoke a été arrêté pour avoir prétendument transporté une Rolls-Royce volée.

Selon TMZ, le rappeur «Welcome to the Party» a été arrêté vendredi matin à New York pour inculpation fédérale de transport interétatique d’une Rolls-Royce Wraith 2019 volée.

Des sources policières disent que Pop Smoke a rencontré le propriétaire de la voiture dans un studio d’enregistrement de Los Angeles en novembre. En échange de donner au propriétaire le traitement VIP lors d’un futur spectacle, il a accepté de le laisser utiliser le véhicule dans un prochain clip. Le propriétaire de la voiture a demandé à Pop Smoke de rendre la voiture le lendemain. Lorsque le véhicule n’a pas été restitué, le propriétaire l’a suivi en Arizona à l’aide d’un GPS et l’a signalé volé.

En décembre, le propriétaire a remarqué les Rolls dans l’un des messages sociaux de Pop Smoke avec un emplacement marqué à New York. Le message a depuis été supprimé.

Pop Smoke a été arrêté à l’aéroport JFK après son retour de la Fashion Week de Paris. Il devrait être interpellé vendredi après-midi à Brooklyn.

Plus tôt cette semaine, Pop Smoke a sorti son nouveau single “Christopher Walking” et peut également être entendu sur “Gatti” de la compilation Jack Boys de Travis Scott.

