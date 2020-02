Pop Smoke et Quavo travaillaient sur une mixtape conjointe

Pop Smoke et Quavo ont collaboré à «Shake the Room», mais ils en avaient encore plus en magasin.

Avant sa mort, le Brooklyn MC a révélé que lui et le rappeur Migos enregistraient une mixtape conjointe. En fait, ils avaient déjà terminé neuf chansons pour le projet, qui s’appelait Huncho Woo.

“Moi et Quavo avons eu neuf chansons pour de vrai”, a déclaré Pop Smoke au RapCaviar de Spotify dans un clip récemment refait surface. “On ne sait jamais. Vous pourriez peut-être entendre une mixtape Huncho Woo sortir ou quelque chose comme ça. Tu sais ce que je dis? Restez à l’écoute homme. Woo shit shoot for the stars. “

On ne sait pas si leur effort commun verra une sortie, mais leur collaboration “Shake the Room” peut être entendue sur Meet’s Woo 2 de Pop, qui est actuellement n ° 8 sur le Billboard 200. La mixtape a vu une augmentation de 11% des ventes ( 40 000 unités d’album équivalentes) après sa mort.

Quavo a rendu hommage à son ami à la suite de son décès. «Je dois connaître cet enfant! Très talentueux, humble, respectueux et reconnaissant », a-t-il écrit. «Posez toujours des questions Big Sponge to Knowledge Fast Learning Young Boss And The Huncho Was Here to Share That Anytime You Called Me! DÉCHIRURE.”

La police continue d’enquêter sur le meurtre de Pop Smoke. Quatre hommes en sweat à capuche sont entrés par effraction et ont abattu le rappeur de 20 ans dans sa maison louée à Hollywood Hills le 19 février. On ne sait pas s’il a été victime d’un vol au hasard ou s’il a été pris pour cible. Il n’y a eu aucune arrestation.

