Pop Smoke & Quavo a présenté la chimie du dopage sur « Viser la lune »

À ce jour, tout le monde sait que l’album posthume de Pop Smoke, Shoot For The Stars Aim For The Moon, est tombé. Ce projet était très attendu et les fans espéraient que le défunt artiste de Brooklyn serait honoré de la manière la plus respectueuse possible. Jusqu’à présent, la réception a été incroyable alors que les fans commencent à choisir leurs chansons préférées.

L’une des premières chansons du disque est le banger de mauvaise humeur « Aim For The Moon » qui est aidé par des gens comme Quavo. Les deux artistes affichent une chimie fantastique car ils offrent des lignes vocales accrocheuses et des barres intelligentes. C’est un banger indéniable et un excellent moyen de démarrer le projet.

Paroles de Quotable:

Elle veut Netflix et se détendre, baiser la pilule

Allez dans le magasin, magasinez à Dior (Oh)

Viens dans mon berceau, prends toutes mes chemises

Pop tous mes Percs et dormir dans mes tiroirs

Tu parles trop, bébé, verse-en quatre