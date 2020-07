Pop Smoke, Quavo et Future Évitez tous les « Snitchin »

L’album posthume de Pop Smoke Shoot For The Stars, Aim For The Moon a enfin vu le soleil la semaine dernière. L’album est un témoignage de l’habileté du jeune rappeur, et un récit édifiant des autres qui veulent venir pour votre éclat. Sur le single « Snitchin », Pop Smoke est rejoint par Future et Quavo. C’est l’un des morceaux les plus accrocheurs de l’album, avec un refrain facile à retenir et à chanter.

Pop glisse fièrement sur l’instrument scintillant. Il ne vient pas avant le troisième verset. Le rythme est composé d’un riff de guitare cool saupoudré d’un carillon et parsemé de percussions stop and go. Cette chanson sonne comme si elle était à l’origine de Quavo, car il crache deux versets et le refrain avant que Pop Smoke et Future se rejoignent pour les troisième et quatrième versets.

Paroles de Quotable

Shawty amoureux de mes diamants, elle aime comment ils scintillent

Elle aime la façon dont ils brillent, ils brillent

Versez un quatre comme je suis le jeune Tony Stoke

Un dans la tête, 99 de plus à faire

Je suis allé dans un vainqueur, tirer comme une chèvre