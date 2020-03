Pop Smoke reposée aux funérailles de Brooklyn

Pop Smoke a été inhumé jeudi à Brooklyn.

La famille et les amis se sont déplacés en masse pour célébrer la vie du rappeur de 20 ans lors d’un immense cortège funèbre à Canarsie. Une calèche blanche a fait son chemin dans les rues alors que les fans faisaient la queue sur les trottoirs pour rendre hommage à l’étoile déchue.

Le cercueil noir avec des fenêtres en verre et des rideaux blancs a traversé une murale honorant Pop Smoke, tandis que la Lamborghini enveloppée de Versace de 50 Cent faisait également partie de la procession.

L’énergie dans BK est FOU! # Le corbillard de PopSmoke est à son dernier arrêt par Remsen Ave. Vous pouvez entendre la foule crier “Woo”, la maman de Pop est revenue, et ses amis proches lui ont fait une bouteille et ont commencé à danser. ✨ “Vous ne pouvez pas dire Pop et oublier la fumée!” 🙏🏾 #RIPPOPSMOKE pic.twitter.com/Zgbhc08ULY

À un moment donné, la musique de Pop Smoke a éclaté d’un haut-parleur aux côtés d’un corbillard alors que les fans faisaient sauter du champagne et dansaient sur ses chansons, dont «Invincible». Sa mère a salué les fans qui ont scandé “Woo!” tandis que la voiture les dépassait.

Le week-end dernier, la famille de Pop Smoke l’a honoré lors d’une cérémonie privée. Après la procession d’aujourd’hui, il sera inhumé dans un cimetière de Brooklyn.

“La famille de Bashar‘ Pop Smoke ’Jackson voudrait exprimer notre sincère gratitude à tous pour votre soutien,” a déclaré la famille Jackson dans un communiqué le mois dernier. “Chaque prière, appel et acte de bonté est profondément apprécié alors que nous pleurons la perte de notre fils, frère et ami.”

Pop Smoke, né Bashar Barakah Jackson, a été tué par balle après que quatre hommes sont entrés par effraction dans sa maison de Hollywood Hills le 19 février. L’enquête sur son meurtre est en cours. On ne sait pas s’il a été victime d’un vol au hasard ou s’il a été pris pour cible. Aucune arrestation n’a été effectuée.

50 Cent a déclaré qu’il prévoyait de garder sa musique vivante en sortant un album posthume. Il a fait appel à de grands noms, dont Drake, Chris Brown, Post Malone et Roddy Ricch pour le projet, qui doit arriver en mai.