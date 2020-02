Pop Smoke serait préoccupée par les gangs avant la mort: rapport

Pop Smoke aurait annulé son émission dimanche dernier parce que le NYPD l’a fermé, mais TMZ déclare le contraire.



Alors que l’enquête sur la mort de Pop Smoke se poursuit, de nombreuses théories expliquent pourquoi il a été assassiné dans les collines d’Hollywood. La récente mixtape du rappeur de 20 ans, Meet The Woo 2, a fait ses débuts au 7e rang du palmarès Billboard 200 la veille de sa mort. Avec tant de choses à attendre dans sa carrière, les ragots sur les circonstances entourant la mort de Pop Smoke ont inondé les médias sociaux.

TMZ a récemment rapporté que la famille de la côte Est de Pop Smoke s’était rendue à Los Angeles pour s’immerger dans l’enquête. La publication est revenue samedi 22 février matin pour partager plus de spéculations sur le meurtre du rappeur en rapportant que Pop Smoke était préoccupé par sa sécurité quelques jours avant son assassinat mercredi 19 février.

Selon TMZ, dimanche dernier (16 février), Pop Smoke devait se produire au Kings Theatre de Brooklyn, sa ville natale. Cependant, le rappeur aurait partagé sur son histoire Instagram que le spectacle avait été annulé parce qu’il affirmait que “NYPD ne me laisserait pas jouer”. TMZ déclare qu’ils ont parlé avec le service de police de New York et que ce n’était pas leur appel de fermer la série – Pop Smoke aurait pris la décision de reculer “par crainte qu’il y ait des membres de gangs dans le public”.

“Le rappeur a été libéré sous caution dans une affaire de vol de voiture fédéral et a reçu l’ordre de rester à l’écart des membres des gangs, alors les policiers disent que l’annulation de l’émission était vraiment une question d’auto-préservation … Il y a eu un bourdonnement à Los Angeles dans le cercle de Pop” que des membres de gangs pourraient être à l’origine de son assassinat. Le fait que Pop lui-même avait des préoccupations au sujet des membres de gangs n’a pas échappé à la police. ”

