Popeye avait raison! Voir tous les avantages positifs des épinards

Découvrez les bienfaits des épinards qui vous rendront en meilleure santé

24 mars 20206: 22 h

Les épinards sont une plante qui contient une grande quantité de vitamines et de minéraux qui sont bons pour la santé et dans cet article, nous vous montrerons certains des avantages de la consommation d’épinards.

Aide à prévenir les maladies: grâce à l’action des substances antioxydantes, en particulier les vitamines A et C, il prévient les dommages cellulaires et réduit le risque de maladies cardiovasculaires.

Il améliore la vision: grâce à un dérivé appelé 11-cis-rétinien, il se mélange à l’opsine et forme de la rhodopsine dans les bâtonnets rétiniens, ce sont des cellules photoréceptrices rétiniennes qui aident la lumière de basse vision.

Augmenter la force musculaire: Selon des études récemment publiées, ce sont les nitrates présents dans les épinards qui sont responsables de l’augmentation de la force musculaire, ce qui signifie que Popeye n’avait pas tort.

Il favorise l’énergie et la vitalité: il aide au transport de l’énergie dans toutes les cellules grâce à des enzymes appelées cytochromes qui ont le groupe hème ou fer dans leur composition.