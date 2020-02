Popeye décède, Jhon Jairo Velásquez, l’homme qui a fait de Pablo Escobar un film. | AP

Popeye, Jhon Jairo Velásquez, était l’homme qui a fait Pablo Escobar Un film, un livre, une série, une légende. Littéralement le bras droit du chef du cartel de Medellin “Survived Escobar”, mais pas la lutte contre le cancer.

L’Institut national pénitentiaire et pénitentiaire de Colombie a rapporté jeudi dans un communiqué que Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, est décédé des suites d’un cancer de l’estomac en phase terminale et est hospitalisé depuis le 31 décembre à Bogotá.

Popeye était le tueur à gages le plus célèbre de Pablo Escobar et a partagé de nombreuses anecdotes sur sa vie à ses côtés dans des livres comme “Survivre à Pablo Escobar:” Popeye ” Le Sicario, 23 ans et 3 mois de prison, publié en 2015 et Mi vida en tueur à gages par Pablo Escobar, publié en 2016.

Les aveux de la vie de John Jairo et les détails du cartel de Medellin lui ont donné une énorme popularité et ont même fait venir ses souvenirs à la télévision. Survivant à Escobar, Alias ​​JJ a recréé pour la télévision les moments du tueur à côté d’Escobar.

À sa sortie de prison dans sa première peine, John Jairo a mené une campagne d’auto-promotion et est venu pour avoir un Chaîne YouTube avec des épisodes qui ont atteint un million de followers.

Selon le National Penitentiary and Prison Institute (Inpec), John Jairo a de nouveau été capturé le 25 mai 2018, accusé de “concert pour commettre un crime et extorquer”.

Célèbre pour l’alias de Popeye, le tueur à gages avoué était déjà décédé 23 ans de prison après s’être soumis à la justice en 1992. Jusque-là, il était l’un des hommes les plus proches de Pablo Escobar qui exportait des milliers de tonnes de drogue aux États-Unis.

