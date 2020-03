Pornhub aide les Italiens mis en quarantaine avec Coronavirus avec des comptes Premium

Alors que les inquiétudes concernant la nouvelle épidémie de coronavirus Covid-19 grandissent … de grandes manifestations d’affection sont également apparues pour surmonter l’adversité. L’Italie est l’un des pays les plus touchés par le coronavirus, en raison des sévères restrictions utilisées par le gouvernement pour contenir la pandémie. Près de 16 millions de personnes sont actuellement en quarantaine, et depuis rester isolé et seul dans votre propre maison pendant une longue période peut être un coup dur pour l’âme.Pornhub vient de devenir une sorte de sauveur en fournissant gratuitement des comptes premium à tous les Italiens.

Par le biais d’une déclaration, la plus grande et la plus importante société de contenu pour le plaisir individuel, a indiqué que pendant le reste du mois de mars, elle ne demandera pas les données personnelles de ses utilisateurs, telles que leurs cartes de crédit. En plus que a annoncé qu’il apporterait un don pour aider l’Italie à faire face à l’épidémie de coronavirus. Force, Italie.

Pornhub a décidé de faire don d’une part en pourcentage des revenus de mars de la plateforme Modelhub pour aider l’Italie pendant cette urgence. Pour rendre le séjour à la maison plus supportable, tout au long du mois de mars, vous pouvez accéder gratuitement à Pornhub Premium sans avoir besoin d’une carte de crédit ou de données personnelles ».

Pas plus tard qu’hier, le 11 mars, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) cIl a confirmé que nous sommes confrontés à une pandémie en raison des niveaux alarmants de propagation du virus. Jusqu’à présent, la mort de 4 291 personnes a été confirmée, tandis que plus de 118 000 cas de contagion ont été enregistrés dans 114 pays.

