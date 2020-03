Pornhub Premium est gratuit au Mexique pour que vous restiez à la maison

“Restez à la maison” est le message qui a été envoyé dans le monde entier depuis l’épidémie de coronavirus et l’augmentation du nombre de cas confirmés, c’est-à-dire de personnes infectées par Covid-19 dans des centaines de pays au cours des trois derniers mois. La quarantaine est l’une des mesures les plus importantes pour empêcher la propagation.

Et beaucoup éprouvent des difficultés. Nous ne les blâmons pas, Nous comprenons que nous avons tous une routine et des activités différentes en dehors de la maison. Allez au travail, sortez manger avec vos amis, allez à une fête, achetez-vous un café, un dîner en famille, voyez votre partenaire … Nous pouvons tout faire à l’extérieur de la maison, tout sauf cela (appelé, maintenant, délicieux) et l’amour-propre.

C’est comme ca. Loin de chez soi, disons que le sexe et ce qu’on appelle officiellement la masturbation sont mal vus. Cela se fait à la maison et pour vous inviter à rester – pour le faire? -, Pornhub a mis sa version Premium gratuitement. C’est vrai, la plateforme porno vous permettra d’accéder gratuitement à votre meilleur contenu afin que vous puissiez rester à la maison et … le reste est de votre responsabilité.

Cette initiative s’applique au Mexique et dans plusieurs pays du monde sous la devise “Stayhomehub”. Sur ce lien, Pornhub vous invitera à indiquer ce que vous voulez faire. Si vous acceptez de rester chez vous, de vous isoler, vous pouvez profiter gratuitement de Premium. Sinon, il suffit de promettre de bien se laver les mains et garder la distance avec les personnes avec lesquelles vous entrez en contact.

Ce sont des moments difficiles pour la société en général. L’isolement social peut améliorer des situations qui étaient en elles-mêmes compliquées; cependant, Soyons honnêtes … l’amour-propre ou accrocher l’oie, pourrait être une option pour libérer tout ce stress qui nous amène l’incertitude du panorama mondial contre le coronavirus. Inutile de dire dans notre pays.

Pornhub ne mettra pas seulement la version Premium gratuitement. Aussi a pris d’autres initiatives comme le don de 500 000 masques chirurgicaux à divers hôpitaux et centres de santé de New York, l’État le plus touché aux États-Unis par Covid-19.

Pornuhub a fait un don de 25 000 $ à Sex Workers Outreach, un projet qui aide les prostituées à les protéger pendant cette crise de coronavirus. Ce n’est pas seulement ça. Aussi donné 50 000 £ pour acheter des fournitures et du matériel médicaux en faveur de l’Allemagne, de l’Italie et de l’Espagne.