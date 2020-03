Pornhub premium sera gratuit au Mexique pour résister à la fermeture due au coronavirus

Pornhub, la plateforme de contenu pour adultes la plus populaire, mettra son contenu premium à la disposition de tout le monde gratuitement. Pornhub le fait pour que plus de gens décident de rester à la maison et ainsi éviter les contagions par coronavirus (covid-19), ainsi que pour rendre la fermeture plus supportable. Le contenu premium gratuit est maintenant disponible au Mexique, et vous pouvez y accéder pendant les 30 prochains jours.

Dans le cadre de votre campagne Stayhomehub, Pornhub a rendu son contenu pour les utilisateurs premium entièrement gratuit pour tout le monde (y compris le Mexique). Pornhub veut que vous restiez à la maison pour aplanir la courbe de propagation covid-19 et rendre la quarantaine plus supportable.

Pour accéder gratuitement à Pornhub premium il vous suffit de créer un compte sur votre plateforme avec votre email et un mot de passe. Sur la page d’accueil, recherchez la case jaune qui dit “Essayez Premium”, donnez-la et entrez vos informations pour créer votre propre compte entièrement gratuit. N’oubliez pas que vous accédez à du contenu premium à condition de rester à la maison, ou du moins de vous laver les mains en permanence si vos activités quotidiennes ne vous permettent pas de vous isoler chez vous:

Pornhub avait déjà mis son contenu premium gratuit dans certains des pays les plus touchés par le coronavirus comme l’Italie et l’Espagne, mais maintenant tout le monde, y compris le Mexique et l’Amérique latine, peut bénéficier de ces avantages sans payer un seul peso. Pornhub vu une augmentation de plus de 11% de l’activité sur votre page une fois que la quarantaine a commencé dans différentes parties du monde, il a donc commencé sa campagne Stayhomehub pour contribuer à l’auto-isolement ou à une distanciation saine par covid-19.

Pornhub Premium sera gratuit pour tous les Mexicains qui créent un compte sur la plateforme pour les 30 prochains jours jusqu’au 23 avril.

