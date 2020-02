Pornhub Premium sera gratuit le 14 février

Depuis plusieurs années, Pornhub, la plus grande plateforme porno au monde, fait généralement des promotions intéressantes certains jours fériés. Le plus grand de tous Libérez tout votre contenu premium pendant 24 heures le jour de l’amour et de l’amitié. Bien que cette année, il avait fallu confirmer la promotion.

Pornhub sait que beaucoup de ses utilisateurs ne passeront pas une nuit tendre et romantique avec leur partenaire ce 14 février, et cherche à les empêcher de passer une nuit froide et solitaire, tant qu’ils ont un ordinateur à proximité avec Internet.

Comme cela a été la tradition, Ce 14 février, le service premium de Pornhub sera gratuit pour tout le monde. Cela signifie que nous pouvons regarder des milliers de vidéos qui ne sont normalement disponibles que pour les abonnés, y compris du matériel avec une résolution 4K.

La nouvelle a été officialisée via le compte vérifié de PornHub sur Twitter, d’où la plateforme a annoncé la promotion avec une photo d’Asa Akira, la star du porno du moment. Akira apparaît dans une lingerie rouge, montrant ses tatouages ​​caractéristiques qui ont fait d’elle une icône.

«Je choisirais honnêtement Asa Akira plutôt que n’importe qui pour célébrer la Saint-Valentin. Je suis désolé pour tout le monde. Au moins, ils auront toujours Premium gratuit “

Asa Akira est une New-Yorkaise qui est devenue très pertinente pour être l’une des premières actrices à défiler lors de l’importante Fashion Week de New York, montrant des créations de Nan Li et Emilia Pfohl à côté d’autres stars de l’industrie du divertissement pour les adultes

Pornhub a commencé cette promotion il y a plusieurs années, quand il s’est rendu compte que ses reproductions avaient baissé de près de 20% pendant la Saint Valentin, probablement parce que la plupart de ses utilisateurs préféraient être avec une femme de chair et de sang. Depuis, c’est devenu une tradition que beaucoup attendent avec impatience.

Préparez donc les lingettes, la crème et tous les instruments de votre choix pour passer un 14 février à l’aise … seul ou accompagné.

.