Pornhub sortira son premier film non adulte

Pornhub, la plus grande plateforme de contenu pour adultes sur Internet, souhaite étendre ses frontières et s’apprête à sortir son premier film qui n’est pas uniquement destiné aux adultes. Il s’agit de Shakedown, un documentaire qui aura un regard plus sérieux sur le sexe. Le documentaire La scène des clubs de strip-tease des années 2000 à Los Angeles suivra et a été réalisé par le cinéaste et artiste Leilah Weinraub.

Shakedown, le premier film non pornographique de Pornhub, a été présenté en 2017 dans différents festivals de cinéma à travers le monde, notamment le 68e Festival international du film de Berlin, la Biennale de Whitney 2017 à New York, entre autres. Il a également été projeté à de nombreuses reprises au Musée d’Art Moderne (MoMA) au cours de ces années. Mais maintenant il sera également disponible sur sa propre plateforme entièrement gratuit (au moins pour l’instant).

Voici comment Pornhub décrit le documentaire de Leilah Weinraub:

«Shakedown explore les questions de race, de classe, d’argent et d’identité à travers l’objectif Weinraub qui brise les frontières. Chez Pornhub, nous nous engageons à célébrer des artistes et des visionnaires comme Leilah, et à partager divers récits de plaisir humain et de sexualité. Nous sommes ravis de partager votre travail avec un public plus large pour la première fois. »

Shakedown il sera disponible gratuitement sur le site Pornhub tout ce mois de mars. Si vous n’avez pas le temps de le voir pour l’instant, vous pouvez également en acheter une copie sur l’iTunes Store, où il arrivera cet été.

Cela pourrait être un premier pas dans la stratégie de Pornhub d’attirer des publics divers qui ne sont pas nécessairement intéressés par la pornographie. Par exemple, de nombreux artistes ont utilisé la plateforme pour télécharger des vidéos nues qui ne seraient pas autorisées sur YouTube ou Vimeo.

