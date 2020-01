Porsha Williams laisse entendre qu’il y a un manque de confiance dans les relations avec Dennis McKinley

Il semble que tout le monde ait une opinion sur la relation de Porsha Williams avec son fiancé Dennis McKinley, y compris sa famille, ses amis, ses camarades de casting et les téléspectateurs de The Real Housewives of Atlanta. Cela n’a pas été une route facile pour la nouvelle maman dont les problèmes relationnels se sont déroulés sur et en dehors de la série cette saison.

Mais les derniers commentaires de Williams ont amené certains fans à se demander si elle avait besoin de plus de temps pour guérir ou si elle devait mettre fin aux choses avec McKinley.

Porsha Williams de «The Real Houswives of Atlanta» | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

Le couple vient de se «réengager»

Williams a révélé que McKinley l’avait trompée pendant sa grossesse et que c’était la raison de leur rupture. Pendant un certain temps, il n’était pas clair si elle serait prête à le reprendre, mais le couple est allé au conseil et a travaillé pour continuer.

Les fans n’étaient pas satisfaits après que McKinley ait dit qu’il avait trompé Williams en raison de sa grossesse et de sa dépression post-partum, et il avait attrapé la flak sur les réseaux sociaux pour cette attitude. Beaucoup ne voulaient pas que Williams soit si rapide à pardonner.

En décembre, Williams a annoncé qu’elle et McKinley avaient

obtenu réengagé, et que les plans de mariage sont en cours. Mais le côté vers

McKinley n’a pas abandonné.

McKinley a été appelé par les fans sur les réseaux sociaux pour un incident

Plus tôt ce mois-ci, McKinley a été repéré dans un Atlanta

dîner à 4h00 du matin avec quatre femmes étranges. Williams n’était nulle part où

être trouvé, mais un autre client a filmé secrètement le rendez-vous et l’a affiché sur

des médias sociaux.

Dans la vidéo, McKinley a été vu en train de flirter avec tous

les dames, mais l’une d’elles se blottissait contre son épaule. La vidéo plus tard

est devenu viral, et les fans appelaient McKinley pour tricher à nouveau. Williams

n’a pas commenté la question, mais son fiancé l’a fait avec une simple déclaration: «Peut

Je mange?”

Williams était timide sur les problèmes de confiance dans sa vie amoureuse

Au cours des dernières semaines, les publications de Williams sur les réseaux sociaux ont été remplies de photos de son bébé Pilar Jhena, de photos de vacances et de promotions pour ses gammes de produits. Mais elle et sa sœur Lauren sont apparues dans l’épisode du 19 janvier de Watch What Happens Live avec Andy Cohen, et Cohen n’a pas hésité à sonder son statut relationnel.

Une bobine de lecture a montré un clip de McKinley s’excusant auprès de sa famille pour avoir triché, et Porsha dans un confessionnal discutant à quel point il était important qu’il se soucie suffisamment de le faire. Andy a ensuite demandé: «Où êtes-vous tous les deux aujourd’hui?»

Après que Williams lui ait dit qu’ils travaillaient sur leur relation, il a poursuivi avec: «Faites-vous confiance en lui?» Elle a immédiatement répondu par «Huh? Je pense que vous demandez cela chaque fois que je viens ici. »

Elle a ajouté: «Je pense que chaque relation est un travail en cours, nous avons une fille ensemble et prions pour nous. Vous priez pour vous-même, ajoutez-nous là aussi. »

Les fans ont immédiatement remarqué que Williams n’a pas répondu dans

l’affirmative qu’elle fait confiance à son fiancé, et Andy a continué à remuer le pot

en posant des questions sur l’incident du dîner. Visiblement irritée, Williams a dit qu’elle était

juste comprendre sa vie, et veut en rester là. Elle a déclaré aux gens

peut continuer à commenter, et a réitéré que c’est là qu’elle se trouve.