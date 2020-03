Portez ce masque à l’ananas et dites adieu aux peaux grasses!

L’ananas a de nombreuses propriétés d’homogénéisation et aide également à fermer les pores ouverts du visage et à lui donner de la fermeté, car il stimule la production de collagène naturel.

30 mars 202012: 12 h

Si vous avez une tendance aux peaux mixtes à grasses, et que vous souhaitez éliminer immédiatement cette sensation gênante, qui peut également entraîner des pores obstrués et l’apparition d’acné, l’ananas est un allié indispensable.

L’ananas a de nombreuses propriétés d’homogénéisation et aide également à fermer les pores ouverts du visage et à lui donner de la fermeté, car il stimule la production de collagène naturel.

Mais si vous voulez simplement fermer rapidement ces pores, nous vous recommandons d’appliquer le jus de ce fruit tropical sur votre visage propre et de le laisser agir pendant une dizaine de minutes. Retirez ensuite à l’eau tiède.

Masque anti-graisse

Pour préparer ce masque, vous aurez besoin d’une demi-tasse de pomme, d’une tranche d’ananas, de brins de persil et d’une demi-tasse de yogourt.

La première chose à faire est de liquéfier la pomme, les branches de persil et l’ananas. À ce mélange, vous ajouterez le yogourt jusqu’à obtenir une pâte homogène.

Appliquez-le sur le visage propre et sec et laissez agir pendant environ 15 minutes. Nous vous recommandons de l’appliquer une fois par jour pendant deux semaines, vous verrez comment vous produisez moins de graisse et les taches noires disparaissent.

.