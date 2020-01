Portez un bikini de crise cardiaque! Apprenez à nettoyer la zone intime avec uniquement du peroxyde d’hydrogène

Il est naturel dans le corps humain que la peau change de couleur, car c’est une barrière protectrice de notre organisme qui change constamment tout au long de notre vie. Mais, à plusieurs reprises, nous aimerions connaître les secrets des célébrités célèbres pour avoir un look incroyable sur le bikini, non? Ensuite, sachez nettoyer votre espace intime en peu de temps!

20 janvier 2020

Il existe de nombreuses causes pour lesquelles la peau a tendance à changer de couleur, nous laissant des taches qui semblent ne jamais pouvoir être enlevées. Certaines des raisons sont: la température ambiante, les changements hormonaux, le vieillissement, l’exposition au soleil, le manque de ventilation dans la zone, le frottement avec les vêtements, le port de vêtements très serrés, entre autres …

Blanchissez votre zone intime avec du peroxyde d’hydrogène

L’eau oxygénée, votre alliée économique pour clarifier votre espace intime

L’eau oxygénée, en plus de nous aider pour notre santé et notre bien-être, est également très connue pour ses propriétés blanchissantes grâce à son peroxyde, qui aide à blanchir la peau, les vêtements et même nos dents. Tu le savais?

Allons-y!

Ingrédients

Peroxyde d’hydrogène (deux cuillères à soupe)

Lait (une cuillère à soupe)

Farine (deux cuillères à soupe et demie)

Peroxyde d’hydrogène à rincer

préparation

Dans un récipient propre, verser tous les ingrédients avec la quantité exacte et bien mélanger le tout.

Si vous sentez que le mélange pour éclaircir la zone intime est très épais, ajoutez quelques gouttes d’eau.

Tout bien mélangé, vous pouvez commencer à l’appliquer dans votre zone intime, l’étaler très bien dans les zones les plus sombres et laisser reposer pendant 15 à 20 minutes.

Après avoir passé du temps, vous pouvez rincer à l’eau tiède et le tour est joué!

Dites adieu aux taches sombres dans votre espace privé!

Ce mélange est très efficace, mais, si vous n’avez que du peroxyde d’hydrogène, il est également valable de l’appliquer directement sur la zone intime que vous souhaitez clarifier. Faites-le avec une boule de coton et laissez agir pendant 10 minutes. C’est également valable!