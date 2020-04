“Portez vos gants”: Robert Englund partage une vidéo d’annonce amusante pour la fonction publique

Légende de l’horreur Robert Englund a rejoint la liste croissante de célébrités (y compris Simon Pegg et Nick Frost de Shaun of the Dead!) qui se sont tournées vers les médias sociaux pour partager des vidéos amusantes d’annonce de service public alors que nous sommes tous coincés chez nous pour aider à atténuer la propagation de la coronavirus. Et Englund est particulièrement spécial, car il va “Full Freddy” pour son PSA.

«Ce cauchemar prendra fin. Prenez soin de vous », a déclaré Englund sous-titré la vidéo partagée sur Twitter ce soir. Dans ce document, il vous encourage à rester à la maison, à vous laver les mains et à «porter vos gants».

La vidéo se termine avec Englund sortant son gant Freddy et pénétrant dans le caquetage de la marque du démon de rêve – un son apaisant pour les fans d’horreur, s’il y en a jamais eu.

Prendre plaisir. Et suivez les conseils de Freddy… ou bien…

Ce cauchemar prendra fin. Prenez soin de vous. pic.twitter.com/xc0XgkGonb

– Robert B. Englund (@RobertBEnglund) 2 avril 2020