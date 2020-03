Portrait émouvant de bons chiens / Film

(Le SXSW Film Festival a peut-être été annulé, mais notre couverture se poursuivra avec des critiques de films et d’émissions de télévision mises à la disposition de nos critiques.)

Les chiens ont déjà reçu la désignation de meilleur ami de l’homme, et bien que cela semble un peu injuste pour les amoureux des chats, il est difficile de contester l’idée que les chiens sont généralement plus fidèles et affectueux que leurs homologues félins. Si vous n’y croyez pas maintenant, vous pourriez après avoir vu Matthew SallehNouveau documentaire Nous ne méritons pas les chiens.

Le titre reflète la popularité de l’expression qui est constamment utilisée sur Internet chaque fois que les chiens des gens font des choses merveilleuses, touchantes et charmantes pour leurs humains, ce qui implique que les chiens sont trop bons pour nous. En réalité, le film montre clairement pourquoi les humains méritent non seulement les chiens, mais dans de nombreux cas, ont désespérément besoin de leur affection, de leur loyauté et de leur compagnie pour surmonter les difficultés de la vie, se remettre d’un traumatisme, gagner leur vie ou tout simplement profiter de la vie à son plein potentiel. C’est une chronique compatissante de chiens du monde entier, mais c’est aussi un portrait de leurs humains qui ont traversé l’essoreuse, et cela vous fera verser suffisamment de larmes pour remplir le bol d’eau de votre chien.

Nous ne méritons pas les chiens s’ouvre en allumant l’appareil photo sur Chino, un chien errant vivant au Chili. Une femme qui tient une boutique pour animaux de compagnie là-bas a pris Chino une nuit, lui donnant de l’eau et de la nourriture, et il a juste commencé à rester. Mais ce n’est pas la seule maison de Chino. Dans un hôpital voisin, il s’appelle Rucio. Une autre femme qui promène ses chiens l’appelle Coloso, et il est le patron préféré d’une bodega où les locaux l’aiment. Ce chien est un vagabond, vivant la vie à sa guise, s’arrêtant près de ses points chauds préférés, regardant pensivement le monde autour de lui.

C’est cette séquence d’ouverture qui rend le reste de We Don’t Deserve Dogs encore plus émouvant. Ici, nous avons un chien qui n’a pas de vrai propriétaire, et il a non seulement survécu en étant un bon chien, mais en montrant de l’affection à ses propres conditions à ceux qui prennent le temps de l’aimer. Les histoires déchirantes que nous allons entendre des propriétaires de chiens tirent un peu plus sur votre cœur quand vous voyez comment ces chiens ont réconforté leur vie quand ils en avaient le plus besoin.

Tout au long du film, réalisateur et directeur de la photographie Matthew Salleh nous emmène au Chili, en Ouganda, au Pérou, en Italie, en Turquie, au Pakistan, en Finlande, en Roumanie, au Vietnam, au Népal et en Écosse, chaque pays présentant des histoires uniques de tous les horizons, et bien sûr, leurs doggos mignons. Certains sont douloureux à entendre, d’autres vous apportent un sourire amer et un couple est tout simplement ravissant. Il y en a un qui pourrait être quelque peu déclencheur pour les amoureux des chiens, mais nous y reviendrons plus tard.

Une femme ougandaise a été enlevée avec ses trois frères alors qu’ils étaient enfants et forcée de devenir des enfants soldats. Un par un, elle a vu ses frères mourir, l’un d’eux abattu, un autre tué brutalement devant elle et les autres enfants soldats, et un autre a succombé à la maladie. Dire que c’est une histoire de vie déchirante est un euphémisme, et on ne peut qu’imaginer le stress post-traumatique qu’elle a vécu pendant des années. Mais un programme de chiens de thérapie en Ouganda lui a donné, ainsi qu’à des centaines d’autres anciens enfants soldats, des compagnons canins qui rendent chaque jour un peu plus facile à manipuler. Un autre enfant soldat dit que sans son chien, il se serait suicidé depuis longtemps.

Une autre femme a déclenché une connexion avec un cabot errant qui était sur le point de mourir dans un tas de détritus dans les rues du Pakistan. Elle a sauvé le chien, lui a donné de la nourriture, de l’eau et une maison, et a ressenti une sorte de parenté avec lui. Cette femme elle-même était un paria dans sa culture, victime de discrimination pour être un garçon manqué qui voulait faire du sport. Il est facile de voir pourquoi ces deux-là se sont réconfortés. Aujourd’hui encore, ils sont toujours persécutés car les chiens sont considérés comme des animaux impurs et impurs par les musulmans. Mais damnés ou non, ils vivent tous les deux leur meilleure vie.

Vous verrez comment les chiens, même les errants, sont traités comme des rois lors d’une célébration spéciale au Népal appelée Kukur Tihar, ou le jour du chien. Ce jour-là, ils donnent à tous les chiens des colliers floraux, peignent leurs têtes avec des marques de poussière colorées et leur donnent beaucoup de nourriture. Ce ne sont pas les seuls chiens choyés, car ailleurs, nous voyons une fête d’anniversaire complète prévue pour un chien, avec une piñata, des cadeaux et un gâteau. C’est un peu exagéré, mais ce sont des gens qui considèrent leurs chiens comme des membres de la famille.

Pendant ce temps, un segment plus troublant se concentre sur un mari et une femme au Vietnam qui cuisinent des chiens et vendent leur viande. Il y a une différence déroutante entre les chiens qui sont capables de cuisiner et les chiens que les gens gardent comme animaux de compagnie. Le segment peut sembler déplacé dans un documentaire comme celui-ci, mais son objectif semble être de faire prendre conscience de ce genre de situations afin que les gens se mettent en quatre pour protéger les chiens du mieux qu’ils peuvent. En même temps, il ne dépeint pas ce couple dans une lumière de jugement, donc le message n’est pas tout à fait clair.

Même avec cet inconvénient d’un détour, le documentaire est une lettre d’amour claire aux chiens et aux personnes qui non seulement les aiment mais ont besoin de leur amour en retour. Les images errent avec eux à leur hauteur, capturent leurs personnalités ludiques et attachantes, s’attardent sur leurs visages alors qu’ils semblent méditer sur le monde qui les entoure ou porter une attention particulière à ce que font leurs propriétaires. Ils somnolent à proximité tandis que leurs humains racontent les vies troublées qu’ils ont eues et comment un chien les a aidés à faire face, sachant apparemment que leur seule présence les apaise. Ils marchent joyeusement et rapidement avec leurs propriétaires dans des paysages cinématographiques dans les villes, les collines, les montagnes, les forêts, les zones arides et même les pubs. Ces chiens sont tout simplement magnifiques, et cela vient de quelqu’un qui est beaucoup plus un chat. Ils vous apporteront à la fois des larmes de joie incroyable et une tristesse incroyable.

Un détail intéressant à noter est que le documentaire crée une sorte d’unité entre nous en tant que personnes. Sauf erreur, nous n’apprenons jamais les noms des sujets humains de ce film, mais nous obtenons plusieurs noms de chiens. De plus, les lieux ne sont pas spécifiquement étiquetés lorsque nous nous déplaçons à travers le monde pour entendre ces histoires, vous laissant le découvrir à travers les langues et les lieux, bien que cela ne soit facile que pour quelques-unes des histoires. Le résultat est un film qui vous oblige à lire les sous-titres et à simplement faire le tour. Vous réalisez que vous n’avez pas besoin de savoir où vivent ces personnes, et cela ne vous empêche pas de vous connecter avec elles.

Nous ne méritons pas les chiens ne réinvente pas la roue en ce qui concerne les documentaires sur les chiens. Mais il offre une perspective plus unique en écoutant les histoires des gens du monde entier plutôt que de rester dans un seul endroit ou même uniquement aux États-Unis. C’est autant une histoire sur l’humanité que sur les chiens qui nous tiennent au sol et sains d’esprit. Pour cette raison, c’est un vrai régal pour les chiens.

/ Classement du film: 8 sur 10

