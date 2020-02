Portrait parlé de la femme qui a pris la petite Fatima Cecilia

Si vous l’avez vue, contactez les autorités pour qu’aucune fille ne subisse à nouveau le même sort.

Le procureur général de Mexico (FGCDMX) a officiellement diffusé le portrait parlé de la femme qui a emmené la petite Fatima Cecilia, 7 ans, de l’école le 11 février dernier.

Par le biais du compte Twitter, le parquet a diffusé la photo avec des signes particuliers de la femme ainsi qu’une vidéo montrant qu’elle marche dans les rues.

Le parquet a également publié un bulletin dans lequel 2 millions de pesos mexicains sont offerts pour leur localisation.

Fatima parlait avec la femme.

Dans le cas de Fátima Cecilia, il est frappant de constater que, selon les vidéos qui circulent dans le réseau sur le moment où une femme emmène l’enfant, on ne voit pas que la fille résiste, mais au contraire, elles s’engagent conversation

En plus de cela, il a été signalé que deux maisons ont déjà été perquisitionnées par des policiers enquêteurs, dont l’un était le dernier endroit où se trouvait Fatima, bien que jusqu’à présent aucune preuve n’ait été trouvée qu’ils s’y sont commis. l’acte.

Les vidéos du procureur général de Mexico montrent le moment où, à 18 h 30, après avoir quitté l’institut, Fatima et la femme recherchée marchent main dans la main dans la rue de l’école.

Dans un autre enregistrement, vous pouvez voir la fille et la femme sur le dos. L’enregistrement tourné avec le temps 19:51, montre comment la femme pointe avec la main gauche vers un point au bas de la rue pendant qu’elle continue à marcher.

Le peuple mexicain est extrêmement indigné par cette affaire et bien d’autres dans lesquelles les victimes ont été laissées sans recevoir justice.

L’idée de publier les images est de pouvoir créer une mesure de sécurité pour la zone et la ville en général, en plus d’essayer de trouver le lieu où se trouve le suspect et de rendre justice au nom de Fatima.

Nous espérons que ce portrait parlé pourra avoir des coïncidences et ainsi apporter justice et paix à la petite Fatima et à sa famille.

Si vous connaissez quelqu’un avec la description de cette femme, n’hésitez pas à contacter les autorités aux numéros suivants:

FGJCDMX

55 5200 9000

Conseil des citoyens

55 5533 5533

N’oubliez pas que la plainte est anonyme et que votre aide peut éviter cette triste histoire.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: