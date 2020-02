Portu s’excuse personnellement auprès de Samantha pour le malentendu dans son évaluation lors du Gala 3

Dans le Gala 3 de «l’Opération Triomphe», le membre du jury Portu a comparé Samantha à Lorena Gómez, gagnante de «OT 2006» pour sa performance de «Maniac». Ce sont des mots malheureux que les adeptes du programme ont critiqués instantanément et la candidate elle-même ne s’est pas sentie très à l’aise avec eux non plus. Portu a ensuite publié un texte sur son compte Twitter dans lequel Il a communiqué son intention de s’excuser personnellement au candidat car il était désolé pour ses paroles.

Portu et Samantha pendant la conversation

Le juré a tenu parole et a demandé la permission de prendre quelques secondes de l’évaluation pour en parler à Samantha. “Samantha à la fin du Gala la semaine dernière, je J’ai fait une erreur et c’était pour vous valoriser en vous comparant à un autre concurrent de ce programme, donc je m’excuse “, étaient ses mots. L’Alicante secoua la tête et sourit à l’intervention, lui expliquant clairement ses remerciements et que “rien ne se passe”.

Portu a profité de l’occasion pour s’expliquer en mettant la situation du jury sur la table lors de l’évaluation: “Nous avons un travail difficile ici, croyez-nous, si jamais nous devons mettre une référence, nous utilisons les artistes originaux”. Il a également clarifié quelque chose qui a été beaucoup commenté sur les réseaux: “Soyez clair tout le monde, De ce jury personne n’a de folie à personne, nous venons avec l’espoir légitime de voir de belles performances, divertissant et que vous nous surprenez “.

Le coup de coeur de la semaine

La dernière phrase de Portu à Samantha était: “Je suis désolé, je souhaite vraiment que ce soir soit merveilleux pour toi“, quelque chose qui s’est accompli. Après le Gala précédent et les malentendus survenus au début de la semaine avec Flavio lors des répétitions, les adeptes du programme et en particulier les plus sympathiques du programme ont demandé que ce soit le prochain favori. De cette façon, j’ai pu surmonter cette petite bosse et commencer une nouvelle semaine avec l’énergie renouvelée. Donc, elle a été remplie et vous pouvez profiter de votre avantage en étant favori, dans ce cas ayant carte blanche pour choisir la prochaine chanson à jouer et avec le partenaire que vous voulez.

.