Posséder l’un des meilleurs films de l’année dernière lorsque «Les tigres n’ont pas peur» arrive sur Steelbook Blu-ray en mai

Après une longue attente, Issa LópezEst un conte de fées sombre Les tigres n’ont pas peur a fait son chemin sur Shudder à la fin de l’année dernière, et le film est maintenant sorti sur Steelbook Blu-ray ici aux États-Unis.

RLJE Films a acquis certains droits sur Shudder’s Tigers Are Not Afraid, apprend-on aujourd’hui, qui sort le 5 mai 2020 sur DVD et DVD / Blu-ray SteelBook.

Écrit et réalisé par Issa López, les stars de l’horreur / thriller Paola Lara, Juan Ramón López, Ianis Guerrero, Rodrigo Cortes, Hanssel Casillas, Nery Arredondo et Tenoch Huerta.

Tigers Are Not Afraid est un conte de fées d’horreur obsédant qui se déroule dans le contexte des guerres de drogue dévastatrices du Mexique. Le film suit un groupe d’enfants orphelins qui reçoivent inopinément trois souhaits magiques. Alors qu’ils fuient le cartel qui a tué leurs parents et les fantômes qui les hantent, ils doivent décider comment utiliser ce cadeau spécial pour sauver leur propre vie et les personnes qu’ils aiment. Acclamé par les critiques et les cinéastes, Guillermo del Toro a appelé Tigers Are Not Afraid, «un mélange inégalé de fantaisie et de brutalité, d’innocence et de mal».

Ces versions contiennent de nombreuses fonctionnalités bonus, notamment un aperçu en coulisses de 43 minutes de la réalisation du film avec le réalisateur Issa López, un commentaire du réalisateur, des séances de casting jamais vues et des scènes supprimées, ainsi que plusieurs galeries de photos. Le SteelBook DVD / Blu-ray a un bonus supplémentaire d’une interview de 63 minutes avec Issa López et le cinéaste Guillermo del Toro primé aux Oscars après la projection du film au Festival international du film de Toronto 2019.

Vous pouvez précommander votre copie sur Amazon dès aujourd’hui.