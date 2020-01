‘Possesseur’: Brandon Cronenberg sur son film d’horreur fou de permutation corporelle en première à Sundance [Interview]

Cette Samedi 25 janvier, jeune cinéaste Brandon Cronenberg (Antiviral) fait son retour sur la scène du festival avec son indie de science-fiction, Possesseur, qui tiendra sa première mondiale au prestigieux Sundance Film Festival à Park City, Utah.

Brandon, fils du légendaire cinéaste canadien David Cronenberg, trace sa propre voie dans le monde de l’horreur. Avec Possessor, il tourne dans un film indépendant sombre et effrayant, tout en honorant ses racines avec une horreur corporelle folle et une extrême violence.

Dans le film, Mandy et la star de The Grudge Andrea Riseborough joue Tasya Vos, un agent d’entreprise qui utilise la technologie des implants cérébraux pour habiter le corps d’autrui, les poussant à commettre des assassinats au profit de l’entreprise. Quand quelque chose ne va pas dans un travail de routine, elle se retrouve coincée à l’intérieur d’un homme (Christopher Abbott) dont l’identité menace d’anéantir la sienne.

Dans les travaux des dernières années, Cronenberg raconte à Bloody Disgusting que la genèse de Possessor vient du concept de l’autoréflexion et se demande si vous pourriez être votre propre imposteur.

“Je pense qu’au départ Je voulais faire un film sur un personnage qui peut ou non être un imposteur dans sa propre vie. » il a expliqué à Bloody quelques jours avant sa première mondiale. «Je voulais examiner les moyens dont nous avons besoin pour construire et maintenir des identités pour fonctionner, consciemment ou inconsciemment, comment le jeu et la création de personnages et de récits sont fondamentaux pour notre fonctionnement.

“Donc la genèse du film était vraiment dans les scènes domestiques plutôt que dans les éléments de thriller – quelqu’un se réveille dans son appartement, et peut-être que c’est quelqu’un d’autre, et qu’est-ce que cela signifie finalement? Mon premier projet contenait trop de choses, car j’avais accumulé des idées pendant que je développais Antiviral, alors je l’ai divisé en deux scripts et l’un d’eux est devenu Possessor. »

Alors que beaucoup voudront immédiatement comparer Possessor avec des films comme Inception, Cronenberg nous dit que son film est en fait plus en phase avec les comédies d’échange de corps.

«Je pense que Possessor est tout au plus vaguement lié à Inception. Il est vrai qu’ils touchent tous deux à l’idée que des aspects de la volonté et des désirs d’une personne peuvent provenir de l’extérieur, mais structurellement, mon film a probablement plus en commun avec les comédies d’échange de corps, “ il expliqua. «Le possesseur est également plus concentré sur ce que c’est que de jouer un caractère humain, sur le conflit entre l’identité interne et externe, et comment ces deux choses nous sont d’une certaine manière imposées.»

S’adressant aux aspects de l’échange de corps du film, Possessor est en fait assez compliqué car il suit la star Andrea Riseborough jouant un agent qui prétend également être le personnage d’un autre acteur. Dans le même sens, l’acteur Christopher Abbott joue en même temps que son personnage et celui de Riseborough.

“Andrea Riseborough et Christopher Abbott sont les acteurs principaux de Possessor, et pour une grande partie du film, ils jouent essentiellement le même personnage, qui prétend parfois aussi être un autre personnage”, explique Cronenberg avec plus d’éloquence que jamais. «J’ai été extrêmement chanceux de pouvoir travailler avec eux, car ils sont bien sûr tous les deux des acteurs fantastiques, et ils ont facilité cette partie de mon travail. Je ne peux vraiment pas exagérer à quel point c’était bon de les avoir sur le film. Je comprends qu’ils se sont contrôlés tout au long du tournage et ont collaboré sur certains détails ensemble, mais de mon point de vue sur le plateau, c’était un processus assez organique. Il y avait quelques idées que j’avais en cours de production sur la façon dont les différentes versions du personnage se lieraient, et nous en avons discuté au préalable. Ensuite, Chris et Andrea ont apporté leurs propres idées à cette structure, et nous l’avons développée ensemble au fur et à mesure. »

L’étrange n’est qu’un des grands aspects du film; Le possesseur est sanglant, barbotant d’horreur corporelle. Étant le fils de David Cronenberg, je me demandais d’où irait l’excès de violence.

“J’ai tendance à trouver cela moins dérangeant lorsque la violence au cinéma est explicite”, dit Cronenberg, «parce que cela joue aussi horriblement que la violence réelle est horrible. C’est beaucoup plus troublant de regarder un film d’action PG-13 où le héros abat deux cents personnages sans nom qui ne saignent pas. Dans Possessor en particulier, la violence est également très narrative. Sans trop en dévoiler, les différentes approches de la façon dont il est représenté se rapportent directement à la psychologie du caractère, tout en jouant avec la position du public en termes de subjectivité ou d’objectivité d’un moment particulier.

“La plupart des scènes d’effets dans Possessor étaient soit entièrement pratiques (toutes les scènes d’hallucinations étaient faites avec des effets à huis clos), soit surtout pratiques avec un peu de nettoyage (certaines des violences impliquaient le retrait de la lignée sanguine, des retouches, l’extension de la lame, etc., mais uniquement pour peaufiner ce que nous avions fait sur le plateau) », ajoute-t-il en ce qui concerne la capture du sang à huis clos par rapport à l’utilisation de CGI. «Cela a été possible en partie parce que nous avions Dan Martin faire des effets pour nous, qui comme vous le savez peut-être de son travail précédent est un artiste vraiment incroyable. Vous pouvez filmer les fausses têtes de Dan à environ un pouce de distance et elles passent complètement! Et j’ai eu la chance de travailler avec Karim Hussain [pictured below, right] comme mon directeur de la photographie, qui est extrêmement talentueux et innovant, et qui a été l’un de mes principaux collaborateurs dès le début du développement. Nous avons littéralement passé des années avant le tournage à élaborer divers effets de caméra et astuces pour ces scènes. Nous avons également eu Derek Liscoumb et son équipe des effets physiques fabriquent quelques objets inhabituels (un lévitateur acoustique pour nous permettre de faire flotter les particules pratiquement, et une fontaine astucieuse qui a utilisé des ondes sonores pour «geler» l’eau à huis clos).

“Je dois dire que nous avons travaillé avec une très bonne entreprise de VFX au Royaume-Uni appelée Milk”, ajoute-t-il. «Outre le travail mentionné ci-dessus, ils ont également mis en place des améliorations dans quelques cas et ont créé une séquence VR pour nous.»

Bien qu’il n’ait pas pu identifier de nombreuses inspirations directes, Cronenberg nous a dit choisir quelques films d’Argento pendant que nous développions Possessor, en particulier Opera. “

Ensuite?

“Je développe actuellement un film d’horreur spatial appelé Dragon dont j’espère avoir plus de nouvelles bientôt. “

Surveillez la critique de Meagan sur Possessor du Sundance Film Festival ce week-end. Well Go USA sortira le film plus tard cette année.