Possible “Phineas et Ferb The Movie: Candace Against the Universe” Disney + Date de sortie découverte

Au cours de la dernière édition du D23 Expo, Disney a annoncé qu’un tout nouveau film Phineas et Ferb Disney + Original s’appellerait «Phineas et Ferb The Movie: Candace Against the Universe», qui devrait arriver sur Disney + plus tard cette année. Le créateur de spectacles Dan Povenmire a parlé sur Twitter de la fin du film à la maison.

Un nouveau livre de liaison a été répertorié sur Amazon au Mexique, donnant plus de détails sur le film, y compris ce synopsis:

Phineas, Ferb, Perry the Platypus et Dr. Doofenshmirtz sont de retour pour une aventure interstellaire dans ce livre de chapitre basé sur le nouveau film original Disney +. Lorsque Candace est enlevée par des extraterrestres, Phineas et Ferb doivent faire équipe avec le Dr Doofenshmirtz pour la récupérer. . . mais si elle ne veut pas retourner sur Terre?

Le livre a une date de sortie du 6 octobre 2020, ce qui pourrait indiquer à peu près quand le film arrivera à Disney +, puisque c’est un mardi et que Disney + Originals tombe généralement sur le service vendredi, le livre pourrait être disponible avant ou après sa sortie. Mais c’est probablement proche de cette date.

Avez-vous hâte de voir ce nouveau film d’animation?

Source – Walt Disney Television Animation News

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.