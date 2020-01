Post Malone envisage un nouvel album pour 2020

Cela fait moins de cinq mois que Post Malone a sorti un album, mais il prépare déjà son retour.

Le chanteur d’Hollywood’s Bleeding a révélé qu’il prévoyait de publier un nouveau projet cette année. Dans une interview avec Rolling Stone, il a taquiné l’annonce. “J’espère avoir un record pour les fans en 2020”, a déclaré Post.

Mais il n’a pas besoin de se précipiter. Hollywood Bleeding reste dans le top 10 du Billboard 200. Il est actuellement n ° 5 et a vendu 53 000 unités d’album équivalentes la semaine dernière.

Avant de laisser tomber la nouvelle musique, le candidat aux six Grammy se dirigera vers la deuxième étape nord-américaine de son «Runaway Tour» avec Swae Lee et Tyla Yaweh, qui débutera le 4 février à Omaha et se terminera le 21 mars à Salt Lake Ville.

Il peut également être vu dans une nouvelle publicité pour la nouvelle saveur de Doritos “Flamin’ Hot Limón “, qui a fait ses débuts lors des Grammys de dimanche.

