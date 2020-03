Post Malone inquiète les fans après une panne sur scène

Post Malone a inquiété les fans après avoir failli s’effondrer sur scène.

Le chanteur en tête du palmarès jouait son single «I Fall Apart» lors de sa «Runaway Tour» à la Bridgestone Arena de Nashville mercredi lorsqu’il a semblé tomber en panne sur scène. Dans le clip vidéo, devenu viral sur les réseaux sociaux, Post est tombé au sol avant de se renverser. Sa voix vacilla alors qu’il luttait pour se relever.

Les fans sont allés sur Twitter pour exprimer leur inquiétude après avoir vu la vidéo alarmante. «Ces clips de Post Malone sont dérangeants et ça me brise le cœur, wow», a tweeté un fan, tandis qu’un autre a ajouté: «J’espère qu’il obtiendra l’aide dont il a besoin s’il a mal. Je détesterais que quelque chose lui arrive. “

Yo, protège Post Malone. J’ai vu ces vidéos de lui se produire là où il n’a pas l’air trop beau. Bro a l’air de demander de l’aide sur scène.

Tout ce que je dis, c’est que j’espère qu’il obtiendra l’aide dont il a besoin s’il souffre. Je détesterais voir quelque chose lui arriver

– BlackySpeakz (@BlackySpeakz) 6 mars 2020

Ces clips de Post Malone sont dérangeants et ça me brise le cœur mec wow. Putain

– BELA (@isabelaseraffim) 6 mars 2020

Je suis un grand fan de post malone depuis début 2016 et voir ces vidéos de lui récemment m’inquiète. Oui, c’est un drôle de personnage sortant mais je ne l’ai jamais vu comme ça dans les vidéos. Il a l’air d’avoir besoin d’aide pic.twitter.com/OG8PcgkHq5

– Ellie voit 5SOS (@ellieleinster) 6 mars 2020

Cependant, un autre fan a noté que cela aurait pu faire partie de cette performance particulière et que Post descend régulièrement au sol lorsqu’il se produit. Il semblait aller bien plus tard dans la soirée. Une vidéo le montre en train de parler aux fans et de signer des autographes après le spectacle.

il descend toujours très bas au sol lors de ses performances. il a trébuché / perdu l’équilibre et a continué la chanson. je sais qu’il boit beaucoup et tout mais il va très bien après le show !! pic.twitter.com/Rl4tbijzBp

– (@ohambrierose) 6 mars 2020

Dans son récent article de couverture sur GQ Style, Post a évoqué les décès liés à la drogue de ses pairs, notamment Mac Miller, Lil Peep et Juice WRLD. «Ça aurait pu être moi», a-t-il dit.

On lui a également demandé s’il recevait de l’aide pour ses problèmes de santé mentale. “Je le suis, maintenant – j’essaie”, a-t-il déclaré. “C’est difficile. À travers mes chansons, je peux parler de tout ce que je veux. Mais assis ici, face à face, c’est difficile. “

Post est actuellement sur sa “Runaway Tour”, qui se déroule jusqu’au 21 mars. Il prévoit également de sortir un nouvel album avant la fin de l’année.