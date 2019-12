Post Malone & NLE Choppa Vibe Out to New Music In The Studio: Regardez

Une nouvelle collaboration de Post Malone & NLE Choppa est en route et ça sonne du feu.



Fraîchement sorti de la sortie de son nouveau projet Cottonwood, NLE Choppa semble avoir un autre gros album en vedette. Cette fois, le rappeur montante de Memphis fait équipe avec la superstar de la pop Post Malone pour un album à venir, ou du moins il apparaît.

L'autre soir, les deux artistes ont été aperçus en train de vibrer ensemble dans le studio pour écouter de la musique inédite. Bien qu'il n'y ait pas encore d'informations concrètes, il y a des rumeurs selon lesquelles Ty Dolla Sign apparaîtra également sur le disque. Nous le savons grâce à son aperçu sur IG la semaine dernière, qui l'a vu partager un extrait similaire (voir ci-dessous).

Étant donné que Choppa sort de la sortie de Cottonwood, on pourrait penser que cela pourrait être un Ty Dolla $ ign ou un Post Malone, mais ce ne serait pas le cas. Selon certaines personnes sur Reddit, la chanson vient de NLE Choppa et s'appellera "Body Catchers". Quoi qu'il en soit, le disque semble être en route et fera sûrement du bruit. Découvrez l'aperçu et le clip (ci-dessous).

Ce message survient quelques heures seulement après que NLE Choppa ait retrouvé son compte Instagram après avoir été définitivement banni à vie. Il a pu le récupérer grâce à Steve Stoute et United Masters. Assurez-vous donc de le suivre sur @NLEChoppa si vous ne l'êtes pas déjà.

