Post Malone partage un visualiseur animé Trippy pour "Cercles"

Un cadeau des Fêtes de Post Malone!



"Circles" a déjà un clip officiel, mais Post Malone vient d'en partager un animé comme un petit cadeau de Noël. Alors que le clip vidéo officiel se présente comme un conte de fées dramatique en niveaux de gris, le nouveau visualiseur animé est rempli de couleurs vives et d'images gaies qui conviennent beaucoup mieux à la chanson optimiste. Parfois, il utilise encore des motifs de contes de fées, mais ils sont mélangés à des dessins animés de Posty simplement Posty, en train de fumer des cigarettes et de boire de la bière dans des tasses solo. Cela sert à célébrer son année incroyablement réussie et à remercier ses fans qui ont rendu tout cela possible.

"Circles" a passé deux semaines au sommet du palmarès Hot 100 de Billboard jusqu'à présent et occupe actuellement la troisième place. Étant donné que "Tout ce que je veux pour Noël est toi" de Mariah Carey et "Rocking Around The Christmas Tree" de Brenda Lee sont les chansons qui l'attendent en ce moment, il est très possible que "Circles" récupère la position de pointe une fois la saison des fêtes terminée. .

L'énorme 2019 de Post Malone sera clôturé avec lui occupant la première place pour "Dick Clark New Years Rockin 'Eve". Vous le verrez probablement jouer "Circles" à minuit. Avant cela, vous pouvez regarder les visuels légèrement psychédéliques ci-dessous.

. (tagsToTranslate) Post Malone "Cercles (animés)" Vidéo (t) Post Malone (t) Post Malone (t) cercles (t) clip vidéo animé (t) visualiseur (t) News (t) Clips vidéo (t) Nouveau Vidéos (t) Hot New Hip Hop