Post Malone répond aux inquiétudes concernant sa santé: «Je ne suis pas drogué»

“Je ne suis pas drogué et je me sens le meilleur que j’aie jamais ressenti dans ma vie” – Post Malone.

Post Malone avait des fans inquiets pour sa santé cette semaine après que deux vidéos soient devenues virales du rappeur Bleeding d’Hollywood se produisant à genoux et se déplaçant sur la scène avec un air assez ébouriffé et “foutu”. Plusieurs fans croient que c’était la preuve que le chanteur devrait chercher de l’aide, que ce soit pour l’alcool ou la toxicomanie, mais apparemment, Posty ne s’inquiète pas.

Randy Shropshire / .

Vendredi soir, lors de la dernière étape de sa tournée à Memphis, dans le Tennessee, le Post a décidé d’aborder le sujet de sa santé à la foule, affirmant qu’il n’était pas drogué et qu’il payait le meilleur qu’il ait jamais ressenti dans sa vie. Il a même remercié ses fans pour leur inquiétude mais a dit qu’il se sentait “putain de fantastique”.

«Je ne suis pas drogué et je me sens le meilleur que j’aie jamais ressenti dans ma vie», explique Post. «C’est pourquoi je me casse le cul pour ces spectacles et je tombe par terre et je fais tout ce truc amusant. Mais pour tous ceux qui sont concernés ici, j’apprécie l’amour et le soutien, mais je me sens foutrement fantastique », a-t-il déclaré à la foule en éruption.

Consultez la réponse de Post (ci-dessous) et dites-nous ce que vous en pensez. Pensez-vous que Post dit la vérité ici ou non?

