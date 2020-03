Post Malone répond aux problèmes de santé et déclare qu’il ne prend pas de drogues

Post Malone se sent très bien.

Après avoir alarmé lors de sa récente performance, le chanteur a rassuré les fans qu’il n’était pas drogué. Vendredi, lors de son émission au FedExForum de Memphis, Post a abordé la vidéo virale qui le montre s’effondrant au sol alors qu’il jouait «I Fall Apart» à Nashville.

Après la diffusion de la vidéo troublante en ligne, les fans s’inquiètent pour son bien-être. Mais il leur a dit qu’il ne consommait pas de drogues. En fait, il ne s’est jamais senti mieux.

“Je ne suis pas drogué et je me sens le mieux que j’ai jamais ressenti”, a déclaré Post aux applaudissements de la foule. “Et c’est pourquoi je peux me casser le cul pour ces spectacles et putain de tomber sur le sol et faire toute cette merde amusante, mec.”

Il les a également remerciés de leur inquiétude. “Mais pour tous ceux qui sont concernés ici, j’apprécie l’amour et le soutien. Je me sens foutrement fantastique et je ne prends pas de drogue », a-t-il dit en levant une tasse en l’air.

Son manager Dre London a également apaisé ses craintes. “Merci pour vos inquiétudes!” il a écrit sur Instagram. “Je suis sûr que je vous aurais fait savoir si quelque chose n’allait pas! Tomber en jouant les gars de “I Fall Apart”. “

Alors que beaucoup s’inquiétaient pour sa santé après avoir regardé la vidéo, d’autres ont noté que cela ne faisait que partie de la performance de Post et qu’il descend régulièrement au sol lorsqu’il se produit. Une vidéo lui a montré après le spectacle, parlant aux fans et signant des autographes.

Dans sa récente couverture de GQ Style, Post a été interrogé sur les décès liés à la drogue de ses pairs, notamment Mac Miller, Lil Peep et Juice WRLD. «Ça aurait pu être moi», a-t-il dit.

Post est actuellement sur son «Runaway Tour», qui a commencé en septembre et se termine plus tard ce mois-ci.