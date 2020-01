Post Malone se fait tatouer le visage de Doritos dans une nouvelle publicité hilarante

Au revoir, Post Malone. Bonjour, Post Limón.



Personne ne serait choqué si Post Malone se réveillait le matin et décidait de se faire tatouer une puce nacho sur le visage. À ce stade, l’homme est prévisible et imprévisible. Son visage est rempli de marques aléatoires qui définissent sa marque, y compris le fil de fer barbelé sur son front et ses célèbres tatouages ​​”Always Tired” sous ses yeux. Il continue de faire des ajouts à son visage, collectant des tatouages ​​et conduisant sa base de fans à réfléchir à ce qui lui arriverait ensuite. Comme le montre la nouvelle publicité de Doritos, Posty s’assure qu’il a toujours le goût du fromage nacho sur les lèvres parce qu’il est allé chercher une puce sur sa peau.

Bien sûr, le tatouage n’est pas légitime, mais nous ne serions pas surpris que Malone s’en inspire et décide de le faire pour de vrai. En plus de son changement de nom pour Post Limón, le rappeur célèbre sa nouvelle saveur préférée de Doritos avec un tatouage de visage. “Permettez-moi de me présenter”, a légendé la superstar, en postant une vidéo de son annonce avec l’entreprise. Son single “Wow” est la base de tout cela, le faisant entrer dans un état second quand il mâche la bonté de Limón.

Qui rejoint Post Malone et se fait tatouer le visage Doritos?

