[Poster] “Castlevania” apporte sa troisième saison à Netflix en mars!

La troisième saison de Netflix«S «Castlevania» a enfin été daté par le service de streaming!

Le fantasme médiéval sombre basé sur le jeu vidéo classique Konami reviendra 5 Mars.

Netflix taquine que la saison trois abrite «plus de mystère, de meurtre, de chaos et de vampires que jamais».

«Castlevania» suit Trevor (Richard Armitage), le dernier membre survivant du clan disgracié de Belmont, qui tente de sauver l’Europe de l’Est de l’extinction aux mains de Dracula (Graham McTavish). Mais Trevor n’est plus seul, et maintenant lui et ses camarades inadaptés se précipitent pour trouver un moyen de sauver l’humanité de l’extinction aux mains de Dracula et de son conseil.

Découvrez les nouvelles affiches ci-dessous.