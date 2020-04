Potato Jet et Gene Nagata représentent YouTube à son plus intelligent et passionnant – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Les spectacles: Jet de pomme de terre et Gene Nagata

Où vous pouvez les diffuser: Youtube

Le Pitch: Le cinéaste commercial de Los Angeles Gene Nagata (AKA Potato Jet) explore le monde de l’équipement et des techniques de tournage de son propre point de vue hilarant.

Pourquoi il est essentiel de surveiller la quarantaine: Potato Jet est une chaîne YouTube difficile à résumer en quelques phrases. Oui, c’est une chaîne YouTube qui se concentre sur l’équipement et les techniques de réalisation de films, mais ce qui le rend essentiel à regarder, c’est l’excitation contagieuse et l’approche originale de Gene Nagata pour présenter quelque chose qui autrement pourrait être ennuyeux et trop technique. Je regarde une poignée de YouTubers de tournage et de photographie, et Potato Jet est la rare exception que ma petite amie Kitra est ravie de regarder avec moi.

Ses vidéos vont des dernières revues d’équipement du consommateur (testant la dernière caméra d’action à 360 degrés sur les montagnes russes les plus rapides de Californie ou mettant des caméras dans un incubateur destiné à faire éclore des chics pour voir à quelle vitesse elles surchauffent) à des cascades comme voir quel type de séquence un La caméra de point et de prise de vue de 94 $ peut être réalisée avec les accessoires Hollywood les plus chers ou tester la dernière caméra iPhone contre les caméras utilisées pour filmer les derniers films à succès. Sa dernière vidéo se concentre sur la façon dont l’opérateur de Steadicam Ari Robbins utilise le stabilisateur de caméra le plus avancé au monde, Arri Trinity, sur des films comme La La Land. Et Gene pourrait juste allumer accidentellement ses cheveux en feu avec un lance-flammes bricolage au milieu d’une revue de caméra – c’est ce genre de canal.

Je n’achèterai jamais les équipements hollywoodiens coûteux que Nagata utilise régulièrement, et honnêtement, je m’intéresse peu aux trucs qu’il explore sur la gamme prosommateur, comme les drones de caméra sous-marine télécommandés ou les plates-formes Black Magic. Les vidéos sont tellement amusantes que l’équipement n’a pas d’importance. C’est la personnalité, pas le sujet. J’ai découvert Potato Jet à la recherche de conseils sur la caméra et le vlog, Kitra et moi avons vécu notre propre voyage sur YouTube avec la création d’Ordinary Adventures, et j’ai depuis regardé son catalogue complet de vidéos.

Dans une vidéo, Gene raconte comment son succès sur YouTube (Potato Jet approche maintenant de près de 600 000 abonnés) et explique qu’il a travaillé pendant longtemps avec peu de téléspectateurs jusqu’à cette mythique «une vidéo» (une histoire que vous entendez beaucoup de YouTubers) l’a lancé dans la stratosphère. Tout en expliquant le ramassage de cette vidéo monumentale, Gene a montré un montage de grands médias qui ont aidé à diffuser l’histoire – l’un d’eux étant / Film. En aucune façon! J’ai fait une recherche et j’ai réalisé que j’avais écrit la vidéo il y a des années pour le site. C’est fou que nous ayons été une petite partie de sa croissance et maintenant il m’aide dans notre croissance avec notre chaîne youtube Ordinary Adventures.

Je suppose que je triche un peu en recommandant non seulement une chaîne YouTube, mais deux, pour le flux de quarantaine d’aujourd’hui. Mais je possède cet endroit, alors qui va m’arrêter?

Récemment, Gene a décidé de lancer sa propre chaîne de vlog personnelle, Gene Nagata, qui se concentre davantage sur ses aventures quotidiennes que sur l’équipement (bien que l’intérêt de Nagata pour le cinéma soit toujours présent). Je me suis senti plus excité de regarder les vlogs quotidiens mettant en vedette les aventures de Gene, de son fidèle assistant / ami / éditeur Sam, de sa charmante petite amie Kari et de leurs adorables chiens. Parfois, c’est un vlog de récit de voyage d’un voyage au Mexique ou en Thaïlande (vous vous souvenez d’un voyage?) Et d’autres fois, il teste un drone bon marché à 10 $ ou apprend que quelqu’un a volé sa moto dans sa cour (ouais, cette saga a été capturée en vidéo) ou tenter d’enregistrer un vlog droit de 24 longues sans coupures. C’est plus ordinaire et moins concentré, mais en quelque sorte plus attrayant.

